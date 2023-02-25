「藍色巨雀」逆轉食物鏈　一啖鯨吞兇悍鱷魚　衝擊影片嚇傻全網民

鱷魚是不少人聞之色變的動物，但牠們有時也會讓食物鏈大逆轉。日前一段影片在網路上瘋傳，一隻大鳥經過湖面時盯上一隻鱷魚，接著以迅雷不及掩耳的速度將游過面前鱷魚大口吞下，震撼的場景連攝影師都看傻。



美國佛羅里達州一名野生動物攝影師吉里安（Shellie Gilliam）在阿波普卡湖（Apopka,Florida）拍到一段令人震驚的畫面，一隻大藍鷺（Great blue heron）在湖邊凝視著水面，像是在休息或是找尋可以吃的東西，結果一隻鱷魚從牠面前悠悠哉哉的游過去，沒想到大藍鷺立刻發動奇襲，以超快的速度張開大嘴將鱷魚一口吞下。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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從吉里安拍攝的影片可以看到，大藍鷺用飛快的速度將鱷魚整隻夾起，以頭上腳下的姿勢被吞下肚，途中鱷魚不斷掙扎想要逃脫，但完全無法脫離大藍鷺巨大的血盆大口，最後牠花了25分鐘將這隻鱷魚整隻吃光光到一點殘骸都沒有，讓吉里安相當震驚。

大藍鷺是蒼鷺的一種，牠們的獵食方法相當特殊，會站在水裡等候獵物靠近，再以相當快速的速度用鳥喙戳穿獵物並將其一口吃下，但有時候牠們會誤判獵物的大小，所以經常發生被獵物噎死的尷尬慘況。

【同場加映】數千隻鳥高空墜落似末日先兆 專家揭更恐怖真相：有更多動物受害（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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