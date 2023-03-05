口罩存貨攝影大賽！超級大戶曬口罩牆震驚全場　觀戰網民：安心晒

口罩令取消下，市民家中囤積的口罩如何是好！政府早前解除口罩令，不少市民卻繼續戴口罩，其中一大原因是家中尚有大量存貨，日前有facebook專頁舉辦「口罩存貨攝影大賽」，吸引許多網民拍照參賽，部份家庭口罩存貨驚人，甚至多達200盒，更有人提議另設快測棒存貨比賽。部份「觀戰」網民見到口罩大戶的貨量後表示安心，「原來我屋企都唔係好多啫」。



網民曬出家中的口罩庫存。（fb專頁「我睇咗啲乜嘢」圖片）

口罩是新冠疫情期間的日常消耗品，不少市民大量購買備貨，故口罩令撤銷後仍繼續戴，facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」日前發帖舉辦「口罩存貨攝影比賽」，笑稱比賽冠軍「有機會獲得口罩100盒」。不少網民拍照留言參賽，但爆笑稱「如果我贏咗冠軍，麻煩將啲口罩轉贈畀亞軍」。

網民口罩存貨：

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有留言認真計算，如果每日用3個口罩，「存貨量仍足夠用2年多」、「粗略估計仲有1年貨仔」、「蟹貨有6至8盒，爸、媽、我，應該夠用3年」、「買咗啲靚口罩仲未用㗎，諗住用哂普通嗰啲先慢慢用」，有網民更曬出「口罩牆」表示有200盒、「一家五口，口罩有近2000個」。網民建議要再辦檢測棒存貨比賽，「要影埋快測，仲有900幾支」。

驚人囤貨量意外安慰到「觀戰」的網民，稱看過大戶存貨後感到安慰，「睇完各位存貨，覺得自己小兒科。個心舒服晒」、「睇完大家嘅庫存覺得安心哂」、「咁我成家都係得兩盒，都安慰啲」。

（facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」）