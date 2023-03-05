免費！口罩、快測包放巴士站任取　網民感慨：曾萬人搶購一盒難求

新冠疫情期間，不少市民為應付日常所需而四出採購口罩及快測包，但在口罩令取消後，如何處理囤積的防疫物資就成了一大難題。有網民在facebook上分享了在街上見到的奇聞，有人疑將2大箱口罩及快測包放置在巴士站的椅子上，供人免費任取。

有網民支持送防疫物資的無名人士，「好有愛同無私啊！」、「有人要用好過送去堆填區，都算做件好事」，不過，也有網民認為這是一種浪費，「攞來都冇用」、「只係想清咗屋企啲垃圾先扔出街」。



有網民發現石圍角新村巴士站的椅子上被人放置了2個大型紙皮箱，裏面放滿了口罩及快測包任人取用。（「香港風景攝影會」FB圖片）

有網民在facebook群組「香港風景攝影會」上載照片，並寫道「曾經萬人搶購一盒難求，今日…」。從圖片可見，有人於石圍角新村巴士站的椅子上放置了2個大型紙皮箱，其中1個大紙皮箱堆滿立體口罩，並貼上寫有「口罩自取」的白紙；另1個紙皮箱則有堆成小山盒裝的快測包，同樣貼上白紙寫着「驗測包自取」。樓主又指「我見口罩獨立包裝毫無破損，實在浪費」。

照片令不少網民感慨萬千，皆因新冠疫情嚴峻時，不少市民外出搶購口罩及快測包的消息，彼時有口罩價格高昂卻不乏買家，而隨着口罩令的取消，大量口罩淪為「蟹貨」，如今更被棄置街頭任人免費自取。有網民就表示「如果3年前有得免費自取就好」、「嗰陣撲餐懵，而家…唉」、「我不近那區，否測也每樣取十盒」，更有人表示「我都有60萬支快測喺倉，有無人要？」。

有人就建議與其放置於街上，不如回收或者留下口罩將來用，「不如自己去查下邊度有得回收，或者老人中心要唔要。好過周圍放，無人要，最後咪又係害清潔姐姐做多啲」、「其實探病也要用，感冒不想傳染人都要戴口罩㗎」。