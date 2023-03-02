口罩令取消｜大量存貨不用怕！盤點口罩8大另類用途　原來咁實用

【口罩令／取消／香港口罩令／解除／撤銷】香港3月1日起取消口罩令，除了戴不戴口罩引起網民熱烈討論外，家中餘下的口罩何去何從亦成為熱話。由於不少地方都已經解除了口罩令，不妨看看國內外的網民是如何解決口罩存貨吧！



香港3月1日起取消口罩令，不少人都感慨家中尚餘大量口罩。（示意圖，Vera Davidova/Unsplash）

綜合國內外社交平台的網民分享，以下整理出「10大口罩另類用途」，既能將口罩化身成實用的清潔用品，又能變成小擺設！

1.口罩 + 即棄筷子：除塵掃



日本清潔達人「Yoshimama」曾教路，只要將口罩綁到即棄筷子上，然後用口罩的橡筋將口罩纏繞綁緊，就可以變成小型除塵掃清潔家具窿罅位。

2.口罩+香水：擴香器



內地有網民就建議將喜歡的香水噴到口罩上，然後掛入衣櫃或者行李箱，就可以充當簡易擴香器增添芳香。

3.口罩+番梘︰清潔包



剪開口罩的一側，取出鐵線後，將番梘放進去隔層內再打結，然後用另一邊的耳掛橡筋套到水龍頭下方，方便洗手。又或者將番梘清潔包放到馬桶水箱中，沖廁所時就能同時去除異味及污垢。

4.口罩 + 茶葉/咖啡渣/果皮：防潮除臭包



同樣剪開口罩的一側，取出鐵線後，將適量的茶葉、咖啡渣、或者果皮放進去隔層內，然後用抽出的鐵線扎好開口，就成了防潮除臭包。只要將它放到鞋櫃或者雪櫃中，就可以有除臭的功用。

5.口罩 + 衛生巾：寵物生理褲



國外有人就建議養寵物的人製作簡便的寵物生理褲，如果家中有毛孩正值生理期的話，可以取出口罩的鐵線，然後在內層貼上衛生巾，再將口罩套上毛孩身上，就可以充當寵物生理褲。

如果根據上述做法抽出了口罩的鐵線，也不必擔心浪費，因為鐵線同樣有妙用：

6.可以將未食完的零食封口



（「1分鐘妙照小竅門」bilibili影片截圖）

7.可以用來固定耳機、USB線



（「一只小七崽」bilibili影片截圖）

8.化身潮流飾物



網上還有手工達人嫌口罩妙用「未夠過癮」，竟然將口罩化身潮流小廢包、戒指和燈籠，不過對於口罩的外觀及小手工的技能要求就較高了：

（綜合）