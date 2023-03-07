獅子爸蛋蛋邊走邊蕩漾「下秒痛到面容扭曲」原來被貪玩小獅子狠咬

猛獸兒時也是像小朋友一樣調皮讓父母傷透腦筋！動物園裡的小獅子好玩居然去咬雄獅的蛋蛋，讓老爸氣到追殺，媽媽趕緊跳出來當和事佬。



【圖輯】點圖放大看更多獅子可愛照片及獅子爸「私處遇害」事發經過👇👇👇

+ 5

網友在Twitter分享日本北海道旭山動物園獅子家族的趣事，兩隻幼獅盯著爸爸屁股後面的睪丸感到非常好奇，其中一隻不知死活竟然上前去咬咬。

雄獅蛋蛋被咬氣壞了，想給熊孩子一點教訓，怒氣沖沖地追上去，這時母獅跳出來阻止衝突，牠撲到雄獅的背上希望丈夫息怒，而闖禍的小獅子則一臉驚恐地盯著爸爸，彷彿知道錯了。

【相關圖輯】獅子爸爸拒絕湊仔！趁4隻幼獅瞓覺企圖偷走「被斷正」反應超搞笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

旭山動物園的獅子家族一直都是遊客矚目的焦點，調皮的小獅子總愛找爸媽麻煩，先前有網友分享小獅子撲到爸媽背上啃咬的畫面，爸爸爪子扒在牆壁上，露出驚恐的表情；另一張則是母獅被幼獅撕扯肩膀，嚇到面容扭曲，表情相當有戲。

【相關圖輯】老虎打乞嗤罕見8秒片瘋傳 似霰彈槍霸氣連環發射 事後變小萌貓（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

【相關圖輯】小老虎太貪吃變「胖虎」慘遭斷六親 一臉委屈卻很可愛網絡爆紅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【同場加映】老虎萌爆驚呆樣瘋傳！野放見陌生森林 老虎嚇到掉下巴後續更爆笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

遭訴228連假住2晚噴7萬 阿里山英迪格：有簽入住確認信

本週「血型+生肖」財運排行！O型這生肖有強勁偏財：不買彩券太可惜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】