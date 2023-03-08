咁矜貴？長沙灣酒樓$368乳豬得10件+豬頭　網民呻食落乾柴中大伏

俗語說「辛苦搵來志在食」，花費數百元購買半隻乳豬，竟收到這種質素的貨色？早前有網民大呻中伏經歷，指在長沙灣一家酒樓以368元購買半隻外賣乳豬，回家始發現僅得10塊乳豬皮及1個豬頭，更稱乳豬口感「乾柴」，質疑酒樓「翻叮熱過」再出售，狠批涉事酒樓為「黑心商家」。不過有網民看過相片，直指乳豬件份量不只10塊，認為酒樓提供的份量沒大問題。



有網民指在長沙灣一家酒樓以368元購買半隻外賣乳豬，回家始發現僅得10塊乳豬皮及1個豬頭，更稱乳豬口感「乾柴」，質疑酒樓「翻叮熱過」再出售。（fb「長沙灣人」圖片）

有長沙灣街坊於facebook群組分享不快經歷，指近日於區內一酒樓晚飯，離開前購買數樣食品帶走，其中包括價值368元的「鴻運脆皮乳豬（半隻）」。不過樓主回家才發現，外賣盒內竟只有10塊乳豬皮以及1個燒豬頭，不禁揶揄「咁矜貴？」。他又指，自己購買外賣時並無要求酒樓提供豬頭，是職員自行加入。

樓主形容，乳豬「肉質咬落十分乾柴」，估計「應該翻叮熱過」再出售，狠批酒樓是「黑心商家」出售「劣質乳豬」，質疑食評網站竟有大量好評：「以後一定唔會再幫襯！」

有網民看過相片也質疑酒樓貨不對辦，甚至認為職員有意欺騙，「似人哋食圍餐剩低打包」、「師傅話，畀多咗半個頭仲詐型？」、「係咪畀漏咗盒」、「明顯執漏咗」。

不過也有網民質疑樓主，指出放有豬頭的外賣盒底部亦可清晰見到乳豬件，因此並非只有10件，而且乳豬體形較細小，兩盒份量加起來的確約為半隻份量，「見個豬頭下面仲有責住一排肉，照計都有半隻豬呀」、「乳豬半隻呢度有，燒豬半隻就唔夠數」、「如果豬頭下面有一排都差唔多啦，你估隻豬仔好大隻？」。