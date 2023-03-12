喪屍蟬「五臟六腑被掏空」仍堅強向前走　看似勵志實情患上這絕症

喪屍片是不少人喜歡的題材，但現實生活中要是出現可以說是相當可怕。最近一段影片在網路上瘋傳，一名男子在草叢裏面看到一隻蟬行徑相當詭異，仔細看發現蟬內部已經全部被掏空成為喪屍，但牠依然繼續堅強往前爬行，影片曝光吸引不少網友討論。



【圖輯】喪屍蟬「五臟六腑被掏空」為何能夠向前走？點圖放大了解專家怎麼說👇👇👇

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綜合外媒報導，印度一名男子在Twitter貼出一段影片，他在草叢中發現一隻行徑十分詭異的蟬，這隻蟬以很奇怪的動作在草地上爬行，但仔細一看可以發現這隻蟬的身體內部已經完全被掏空，只留下一個大洞，就連翅膀都相當殘破，明顯就是已經死亡，不過這隻蟬卻展現出頑強生命力，用著殘存的力氣爬過草地。

印度動物學家表示，這隻蟬之所以已經死亡但還能繼續爬行如同喪屍一般，是因為牠感染了「蟬團孢霉（Massospora cicadina）」的真菌，該真菌會侵蝕蟬的身體，並繁衍出更多真菌孢子藉以控制蟬的大腦，讓該隻受到感染的蟬能夠到處走傳播真菌到其他蟲子的身上。

【圖輯】點圖放大看「喪屍蟬」明顯已死卻繼續爬行的詭異畫面👇👇👇

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影片曝光後吸引萬名網友熱議，網友留言表示「以為是蟬失去內臟後奮鬥的故事沒想到竟然是被控制大腦的喪屍」、「還好這種真菌只會感染蟲子，要是能感染人類就可怕了」、「這隻蟬真的很可憐」、「我以前在非洲的蟋蟀身上有看過類似的狀況，真的很可怕」。

蟬團孢霉是蟲黴門團孢霉屬的一種蟲生真菌，可感染周期蟬屬的十七年蟬與十三年蟬，是唯一一種會將生命週期與周期蟬同步的病原菌。該真菌可以讓受到感染的蟬腹部脫落，失去包括生殖器在內的腹部組織而無法交配，並露出充滿孢子的白色結構以散播孢子，再感染周圍的蟬，因而有「飛行的死亡鹽罐（flying salt shakers of death）」之稱。

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