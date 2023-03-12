女子當街除褲影片瘋傳！無視人車身邊過　用溝渠水狂洗下體極震撼

到底發生過甚麼事？她竟然在路公然脫褲用溝渠水洗私處！南非網上近日瘋傳片段，拍攝到１名女子在光天化日下，竟然在街上脫褲蹲下，然後用溝渠水清洗下體，無視身邊有途人和車行經。影片引來網民熱議，有人直斥其行為傷風敗德，「真的很難看」；不過亦有人猜測她可能是性工作者，因有緊急情況而要即時清洗私處，箇中原因相信會令人很心酸。



南非有女子大白天在大街上用溝渠水清洗下體，旁若無人的畫面被轉至不同平台，惹來網民熱議。（FB截圖）

據外媒報道，影片率先在1個facebook專頁上傳出，稱南非豪登省（Gauteng）1名綁着馬尾的長髮年輕女子，在大白天的大街上脫下短褲，蹲在路邊的水溝旁，快速用手撈起渠中的水，再用毛巾沾水清洗下體。

片段長約42秒，只見到該名女子清洗下體時不忘觀望周邊環境，儘管看見有途人和車輛經過，她也沒有理會，仍然繼續反覆清洗。當清理完畢後，女子便將手中的毛巾拋到旁邊，迅速穿上短褲。

影片被瘋傳到不同社交平台，女子的行徑惹來討論，網民感到不解更直斥其行徑噁心，「瘋了」、「光天化日耶」、「真的很難看」；不過，有人猜測女子可能是性工作者，因緊急情況才要在街邊清理下體，「沒有人會想做出這種事，可能是有心酸原因」。

有留言則擔憂衛生問題，「這是下水道裏的水」、「不會感染嗎？」。（示意圖）

不過有人擔憂水質的衛生問題，「這是下水道裏的水」、「不會感染嗎？」、「用這水不是越洗越臭嗎？」；有人則揶揄「溝渠水回收再利用，真環保」。