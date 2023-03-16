春季皮膚會發霉？盤點三大初春常見肌膚問題　教你內到外解決方案

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

潔面是護理皮膚的第一步，也是最重要一步，但若果以不適合的方式清潔肌膚，亂信「深層清潔」，採用過份強力的清潔產品，或有機會令乾燥、敏感問題更嚴重。我們要因應肌膚狀態，要選擇合適的產品和水溫，才能避免愈洗愈差。



春天天氣潮濕，隨着氣候變化、花粉增加和陽光曝曬，有機會衍生過敏、皮膚乾燥和暗瘡爆發等問題。（《舉重妖精金福珠》劇照）

春回大地，天氣逐漸回暖，萬象更新，但也可能帶來一系列的皮膚問題。隨着氣候變化、花粉增加和陽光曝曬，自然會衍生過敏、皮膚乾燥和暗瘡爆發等問題。這次讓我們看看如何為春季皮膚問題做好準備。

過敏

過敏是春季常見的問題，尤其是植物和花朵盛放時，釋放的花粉可能會引起過敏反應。同時，溫差的變化也有機會引起症狀，包括皮膚紅腫、發癢和腫脹等。要舒緩這些症狀，服用抗組織胺藥物可以幫助減輕發炎和緩解痕癢感，外出時亦可以穿着輕薄的衣服遮蓋肌膚，避免花粉和涼風直接接觸皮膚，或選擇避免在高花粉時間外出。

過敏是春季常見的問題，平日應避免花粉和涼風直接接觸皮膚，或選擇避免在高花粉時間外出。（《閨蜜》劇照）

暗瘡爆發

對於有暗瘡煩惱的朋友來說，春季也是非常具挑戰性的時期。隨着天氣變暖，皮膚會產生更多油脂，阻塞毛孔而導致暗瘡爆發。為預防暗瘡問題變得更嚴重，平日應維持穩定的護膚程序，包括溫和的清潔，可視乎膚況加入含溫和水楊酸的產品，控制油脂分泌。另外，保濕產品應改以清爽為主，太滋潤油膩或會造成毛孔阻塞。

真菌、細菌感染

春天天氣潮濕，容易令浴室和牆壁發霉，也容易讓皮膚「發霉」，產生黴菌感染問題。 細菌、真菌滋生亦令皮膚病的機率增加，例如皮膚癬及疱疹。若出現皮膚問題，必定要立即求醫，要預防感染問題，可使用抽濕機保持室內空氣清爽，以及勤加清潔衣物及保持生活環境衛生。

春季期間要預防感染問題，可使用抽濕機保持室內空氣清爽，以及勤加清潔衣物及保持生活環境衛生。（《舉重妖精金福珠》劇照）

在春季常見的皮膚問題上，中國傳統認為春季是肝臟和膽囊的季節，因此保護這些器官能有助皮膚更健康：

溫和飲食

在春季時應進食清淡、易消化的食物，以減輕肝臟和膽囊的負擔，包括綠色蔬菜、薑、白色肉類和魚類等。

調節情緒

中醫認為肝臟與情緒密切相關，所以保持積極的情緒和減少壓力對皮膚健康非常有幫助，平日也可以配合瑜伽、冥想或芳香療法等活動來調節情緒。

中醫治療

皮膚問題較嚴重的朋友可透過針灸和中藥作調理，促進身體的自然治癒能力，幫助解決春季皮膚問題。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）