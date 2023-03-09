活體冰鮮豬肉馬路狂奔！全身結冰停下吃雪「離家出走」原因竟是…

行走的活體冰鮮豬肉？一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警，這才發現原來這隻豬是別人的寵物豬，因為太貪吃所以跑到路上來覓食。



【圖輯】點圖放大了解「活體冰鮮豬肉」離家出走的原因及更多牠的可愛照片👇👇👇

+ 9

美國阿拉斯加州一名30歲男子波狄格海默（Nolan Boedigheimer）2月14日帶著愛犬出門上班，結果狗狗在半路上突然狂吠起來，他仔細一看路上竟然有一隻豬，這隻豬在天寒地凍的天氣中全身結霜，竟然還有生命跡象不斷吞食著路上的雪，隨後這隻豬就慢慢走到波狄格海默的車前面晃來晃去，嚇得他立刻報警處理。

【相關圖輯】紅毛猩猩色心起「強吻女遊客雙手揉胸」鹹濕影片瘋傳 原因惹熱議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

波狄格海默將這隻「冰鮮豬」的模樣拍下來上傳到社交網站，希望網友們可以幫忙轉發找到主人，豬隻則暫時先安置在警察局。安克拉治警察局（Anchorage Police Department）也協助發文轉PO照片，打趣的貼文表示：「我們都熟悉雪櫃裡的冰鮮豬肉，只是從沒想到有一天竟然會發布這樣的協尋失蹤豬的文章。」

【相關圖輯】女網友玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

後來小豬的主人赫雷拉（Angela Mullen-Herrera）看到網路上的貼文，立刻跑到安克拉治警察局認領寵物豬回家，小豬也結束了在冰天雪地覓食的奇遇。赫雷拉表示，這隻4歲的寵物豬名叫艾維斯皮格斯利（Elvis Pigsley），是為了紀念知名歌手貓王而取的諧音名字，但這已經不是牠第一次離家出走，因為牠很喜歡人類跟食物，所以常常逃家去尋找有更多食物的地方。

延伸閱讀：

為買蛋隊伍大排長龍？ 網細看：都1種人在排

買魚回家吃「發現體內附贈拉麵」她爽喊加菜PO片炫耀 被告知真相噁到吐了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】