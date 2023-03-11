瀕死仙鶴獲印度男救回一命　從此愛上恩人每日伴飛　感動無數網民

許多童話故事都是真的。最近一段奇聞在網絡上掀起網友熱議，一名好心男子在一年前偶然救助了一隻重傷瀕死的白鶴，並照顧牠到痊癒為止，沒想到這隻白鶴竟然從此就賴在男子家不走，甚至會形影不離的跟隨男子，當地居民對此都感到相當驚訝，這段美談也成為網絡上瘋傳的佳話。



綜合外媒報導，印度北方邦 （Uttar Pradesh）一名男子Mohammad Arif於2022年初時，在田邊偶遇一隻受重傷的赤頸鶴（Sarus crane），該隻赤頸鶴當時倒在田邊命在旦夕，全身流血且右腿嚴重骨折，Arif不忍赤頸鶴受苦便立刻帶回家親自照顧，花了六個禮拜才讓赤頸鶴從鬼門關前搶救回來。

【圖輯】點圖放大看赤頸鶴陪飛相伴Arif的畫面👇👇👇

+ 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Arif將赤頸鶴照顧到完全康復後，本來打算要將其放生，沒想到該隻赤頸鶴竟從此賴在Arif身邊不走了，不管他去哪裡都會跟到哪裡，至今已長達一年多的時間。Arif表示，他沒想到這隻赤頸鶴竟然就這樣跟定自己，現在他已經把照顧赤頸鶴當作生活日常，會經常幫牠洗澡，也會一起吃飯睡覺。

從Arif上傳的影片可以看到，他騎著電單車在路上前進時，身後總有赤頸鶴陪飛相伴，一人一鶴感情可以說是相當深厚。影片在網絡上掀起網友熱議，網友留言表示「鶴的報恩都是真的」、「鶴是很有靈性的動物，知道誰是真的對它們好的」、「感覺這隻鶴應該愛上牠的救命恩人」、「這樣的人鶴情緣相當難得，童話故事成真了」。

【同場加映】獅子爸爸拒絕湊仔！趁4隻幼獅瞓覺企圖偷走「被斷正」反應超搞笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】獅子爸爸拒絕湊仔！趁4隻幼獅瞓覺企圖偷走「被斷正」反應超搞笑（01製圖）

+ 18

延伸閱讀：

愈來愈少...嘉義縣鰻苗捕撈量創歷史新低 養殖戶感嘆不如棄養

阿金出門散步「帶國寶動物寶寶回家」 母性噴發當自己孩子照顧：不准帶走

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】