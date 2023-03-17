牆內傳出雀仔叫聲嘈過升Key雀 專家救出「涉事鳥」苦笑：不是鳥
撰文：聯合新聞網
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根據外媒《Grimsby Live》報導，英國一戶人家最近疑似從牆裡聽見詭異的鳥叫聲，於是請求當地動物救援組織前來協助。然而沒多久後屋主卻急忙改口不用麻煩了，表示已經找到鳥叫聲的來源，解釋整起事件完全是個烏龍，本尊曝光讓專家聽了笑說：「幸好不是真正的鳥！」
報導指出克里索普斯（Cleethorpes）一名住戶發現牆裡的空間莫名傳出鳥叫聲，奇怪的是完全找不到任何孔洞可以進去，讓一家人百思不解轉而向專家求助。「克里索普斯野生動物救援中心」（Cleethorpes Wildlife）隨後接下這起詭異的案件，正當一行人驅車前往詭異叫聲所在地點的時候，卻接到最新消息那隻「鳥」已經被找到了，讓大夥兒頓時一頭霧水。
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對方尷尬表示「我真的非常抱歉…」並進一步解釋原本聽到的詭異叫聲，其實是有個小孩來到家中，不小心把哈利波特「Hedwig」的雪鴞玩偶留在沙發底下，意外造成這起大烏龍，誤以為有奇怪的鳥叫聲從牆裡傳出來。
救援隊得知消息開玩笑表示，「好吧至少它不是真正的鳥」，讓他們能夠繼續前往下一段救援。粉絲專頁後續也PO出這件烏龍事的「當事鳥」，為這喜劇般的超展開留下有趣的紀錄。
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