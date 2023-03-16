海底大屠殺！17條鯊魚屍沖上岸「肝臟全被吃光」兇手早有前科

南非開普敦附近海岸出現17條鯊魚屍體，詭異的是每條屍體的腹部都遭剖開，且肝臟全消失不見，引發海洋專家關注，研判兇手竟然是出沒於當地海域的兩隻雄性虎鯨！



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根據《9News》報導，南非民眾從2月3日至22日期間，陸續在干斯拜海岸（Gansbaai coast）發現17條鯊魚屍體，立即通知相關單位處理。專門研究大白鯊的生物學家湯納（Alison Towner）和虎鯨研究員沃森（Ralph Watson）對鯊魚進行屍檢，17條屍體中，16隻是七鰓鯊，1隻是斑點溝鯊，他們認為兇手是兩隻名為「左舷」（Port）和「右舷」（Starboard）的雄性虎鯨。但目前不清楚確切原因，可能是因為年齡大了，才想換吃容易捕捉的鯊魚。

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湯納表示，一開始先有7條屍體被發現，鰓全都被撕開，然後肝臟消失，並且都是雌性鯊魚，體長約1.6至2.3米之間，虎鯨應該是看中鯊魚肝臟有豐富營養：「這是虎鯨在這個地區一次殺死的最大數量的鯊魚，每隻七鰓都有抓痕，這是虎鯨圓錐形牙齒留在皮膚上的印記。」

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這兩隻虎鯨曾有過「案底」，2022年一篇發表於《非洲海洋科學雜誌》的論文指出，「大白鯊被牠們嚇到逃離棲息地」。兩隻虎鯨首次出現是在開普敦的伊麗莎白港，因為一隻向左彎曲，另一隻是向右塌陷，而分別取名為左舷和右舷，原本以魚類和小型海洋哺乳動物為食，直到2015年才改變捕獵方式，改吃鯊魚肝臟。

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