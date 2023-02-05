元宵節韓國人慶祝與華人不同　不玩猜燈謎而係放火「燒屋」？

今天就是元宵節了！韓國農曆正月十五日也是韓國的傳統節日之一，只是在韓國不稱作元宵節，而是稱作「大望日」，而韓國並沒有跟香港一樣要吃元宵的習俗，而是吃五穀飯、堅果、飲酒，下面就來看看韓國元宵節有什麼樣的習俗吧！



韓國的正月十五日會舉辦各種驅魔、祛厄、祈求健康的活動，與華人的元宵節要吃元宵湯圓的習俗不同。依照習俗，韓國人在這天起床後會吃帶有硬殼的堅果，以及喝「清耳酒」（又稱「耳明酒」）開啟這一天。

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吃堅果不但有益身體健康，在韓語諧音上也有防止皮膚病、防長膿包的意義，據民俗說法是要吃與自己年齡一樣數目的堅果，以祈求萬事亨通；而男女老少在這天早晨都會喝上一口清酒或燒酒，祈願這一年能耳聰目明、不得耳疾，還有期望一年都只聽到好消息的意思。

此外，韓國人在這一天也會吃五榖飯及9種野菜，五穀飯是由糯米、黍、高粱、黑豆及紅豆製成，五種顏色的穀物象徵五行之說，有祈求豐年的意思，而吃野菜有祈禱新的一年豐收、長壽之意。老一輩的人認為這天吃了9種蔬菜後就不會受夏天暑氣影響。

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對韓國人來說，正月十五日這天對他們來說是防中暑最重要的日子，因為中暑會導致更多疾病，因此這天的清晨，孩子們起床後就會到鄰居家「賣暑」，如果將自己的暑熱成功賣掉，就有這年夏天不會中暑的傳說。

說到元宵節的遊戲，在香港大概就是看猜燈謎，而在韓國則是會進行踩橋遊戲，若是腳被踩到的話，代表著整年都不會得到腳疾。此外，「迎月」也是在正月十五日會進行的活動，在傍晚月亮初升的時候迎接月亮，向新年的第一個滿月祈願。在一些地方慶典通常還會進行「焚燒月亮屋」、「點鼠火」等活動，以祈求豐年好運。

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