外傭白烚西洋菜豆腐！僱主發文訴苦　網民笑回：諗起張敬軒個遮遮

地獄廚神工人姐姐再現！近日有僱主發文指，家中外傭傳送2張疑似白烚西洋菜和豆腐給她，詢問菜式是否可以，大感無奈下分享上網。帖文惹來網民爆笑回應「終於知道咩叫天外有天」、「諗起張敬軒個遮遮」，同時引來不少外傭姐姐秀出精湛廚藝。



外傭向僱主發送白烚西洋菜和豆腐的照片，詢問她是否這樣就可以，僱主大感無奈。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

女僱主在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文並上附1張圖片，寫道「未問過她有沒有理我的感受#西洋菜#豆腐」。對話截圖所見，該名外傭傳送兩張照片，只是將西洋菜和豆腐白烚，問僱主「Its that ok（這樣是否就可以）」，令她很無奈。

網民爆笑但對事主深表同情，「地獄廚神」、「覆佢一句『Eat yourself la』，睇下佢有咩花樣」、「唔好浪費食物」、「真係忍唔住笑咗」、「終於知道咩叫天外有天」，有人更笑言「諗起張敬軒個遮遮」。

其他外傭僱主中肯地給予建議，希望姐姐盡快適應本地人的口味，「新人慢慢教，好快會上手，之後便會喜歡，叫佢哋煮印尼小食」、「讓她網上學習」；惟有人分享慘況，「都好起碼熟。我個煮豬潤、豬扒、豬手，一係生嘅 ，一係燶嘅」。

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不過僱主的抱怨卻意外惹來不少外傭晒出精湛的廚藝，惹來留言指「幾時變咗姐姐晒馬谷」、「變咗美食Post？」、「姐姐喺到Battle緊」。