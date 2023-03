高達 Gundam Build 創戰者系列10周年,10月將推出3集新動畫,並會在高達元宇宙「Gundam Metaverse」內首播!而「Gundam Metaverse」高達元宇宙「Gunpla Colony 鋼普拉殖民衛星」app亦將於10月公測,追加AI支援大使「Mellow」,幫助不同語言的高達迷作即時語音翻譯溝通!為已經略感過氣的元宇宙概念股注入新鮮感。



《Gundam Build 高達創鬥者》10周年新作

《Build》系列原來推出已有10年,10月左右BANDAI將製作全3話的特別短篇動畫《Gundam Build Metaverse》,劇中角色將會進入高達元宇宙 Gundam Metaverse 內冒險,而同時這部作品亦將在高達元宇宙app「Gunpla Colony」內首播。

GUNDAM NEXT FUTURE - ROAD TO 2025 計劃10月發動

高達舉行春季新聞發布會,公開了「高達系列45周年」、「高達模型Gunpla 45 周年」以及「GUNDAM NEXT FUTURE - ROAD TO 2025」三大計劃的新進度;「Gundam Metaverse」高達元宇宙「Gunpla Colony 鋼普拉殖民衛星」,將於10月首度公開測試。到時,東京、大阪、Gundam Metaverse 三個「地區」會同步舉行實體活動《GUNDAM NEXT FUTURE EAST/WEST/DIGITAL》,在實體會場看到的在「Gunpla Colony」內也可VR體驗。

高達模型殖民衛星

2023年10月高達元宇宙平台「Gunpla Colony 鋼普拉殖民衛星」就會進行測試,早期的成立目標是與更多高達的潛在玩具保持接觸,提供一個平台給全球高達迷互動接觸。這只是「Gundam Metaverse」的雛形。「Gunpla Colony」內將有一個有虛擬偶像外觀的AI角色「Mellow」,即時翻譯各國語言,亦能在文字、語音間互相轉換。它同時也能幫助用家探索「Gundam Metaverse」,回答各種問題。但BANDAI就未有解釋此系統是否與ChatGPT有關。

「Gunpla Colony」內將有一個有虛擬偶像外觀的AI角色「Mellow」©SOTSU・SUNRISE ©Bandai Namco Entertainment Inc. Animation Powered by Live2D

買實體模型送虛擬模型?

第二個目標是開設商品種類豐富的「EC Shop」,它除了是一個直接購買實體模型的網店,跟模型同款的虛寶就會自動加進買家的「Gundam Metaverse」戶口,讓你改裝網上專用CG高達模型。簡言之就是買模型送虛寶。

與Sony合究高達模型掃描技術

就算你沒有在「EC Shop」網店買高達模型,軟件app支援鏡頭,也可以scan用家已經做好的舊模型,化做數據上傳,同樣可製成CG高達模型在元宇宙中「駕駛」。BANDAI表示它們與Sony合作開發「Gunpla Scan技術」,各種細部亦能夠一一重現。

ANDAI表示它們與Sony合作開發「Gunpla Scan技術」,各種細部亦能夠一一重現。©SOTSU・SUNRISE ©SOTSU・SUNRISE・MBS

scan用家已經做好的舊模型,化做數據上傳,同樣可製成CG高達模型在元宇宙中「駕駛」。©SOTSU・SUNRISE ©SOTSU・SUNRISE・MBS

Builders Note分享製作心得

BANDAI亦提供了一個平台給高達製作者分享製作過程、張圖完成品相片,由於全部用家都是高達迷,有助社群交流、吸引更多人砌高達、提高觸及率。萬代自己都會投稿,還會有高達模型新情報在此發表。

Builders Note分享製作心得 ©SOTSU・SUNRISE ©SOTSU・SUNRISE・MBS

手機都有得玩

Gunpla Colony是個PC平台的軟件,而接下來還會製作一個手機版「Mini Gundam Metaverse」,方便用戶更加隨時隨時做一些簡單的互動通訊。此外,去年推出的汽車導航手機app「Gundam Navi」將可與「Gunpla Colony」連結,但暫時未公布有何玩法。

汽車導航手機app「Gundam Navi」將可與「Gunpla Colony」連結。 ©SOTSU・SUNRISE ©SOTSU・SUNRISE・MBS

《水星的魔女》第2季4月9日播出

人氣高達作品4月9日就要播出第2季,一改上季的輕鬆校園生活番外皮,展示出本劇的真正意圖,進入戲肉。到時BANDAI會在涉谷街頭舉行魔女EXPO,鋪天蓋地的宣傳《水星的魔女》。