頭暈勿吃「5類食物」！醫生：以免惡化　竟包括很多人熱愛的這個…

頭暈既普遍又惱人，發作起來更令人無從招架！台灣耳鼻喉專科醫生劉承信日前分享頭暈成因較多見因內耳不平衡引起，並列舉出「5大類禁忌食物」，建議眩暈患者減少食用以減少誘發頭暈，當中竟然包括不少人大愛的朱古力及調味常用的味精！



台灣耳鼻喉專科醫生劉承信在網上分享頭暈成因，並列舉出「5大類禁忌食物」，建議眩暈患者減少食用以減少誘發頭暈。（GettyImages）

根據台灣耳鼻喉專科醫生劉承信所指，隨着年紀增長，頭暈成了普羅大眾多見症狀，但其成因十分複雜，「舉凡是睡不飽，或是心、腦、肝、肺、腎、電解質、內分泌、視力等問題」都有可能造成暈眩。

而頭暈常見原因包括內耳不平衡、換氣過度或不平衡、昏厥、心理精神、中樞神經問題及不明原因。當中臨床最多見為內耳不平衡，約佔總數四成，而當中有40%屬耳石脫落症、20%屬前庭神經發炎病變、約13%偏頭痛型暈眩、約12%梅尼爾氏症，及15%患者因糖尿病、甲狀腺低下、或藥物影響等其他因素引起。

由於頭暈成因多變，治療效果因人而異，劉承信醫生認為如能在日常生活習慣改善，「保持健康的作息、減少壓力、均衡飲食、睡眠充足」，及減少食用以下5類食物，可以大大減低頭暈誘因。

劉承信醫生指低量酒精及尼古丁亦會產生明顯身體反應，故頭暈人士應避免煙酒。（GettyImages）

1. 煙、酒等刺激性食物：

就算是低量酒精亦會產生明顯身體反應；而無吸煙習慣者，突然攝取尼古丁可能會加劇暈眩。

2. 避免「3C食物」—朱古力（Chocolate）、芝士製品（Cheese）、柑橘類水果（Citrus fruit）：

上述食物含苯乙胺（Phenethylamine，即PEA），可能影響血管收縮而進一步造成頭暈頭痛。另外，類似的發酵醃漬食物因含有酪胺酸（Tyramine），同樣可能造成頭暈。這些成份亦出現於納豆、乳酪、堅果、乳酸菌乳飲品等。

在劉醫生建議減少進食的食品中，還包括不少人熱愛的朱古力。（Unsplash圖片）

3. 醃漬類、高鹽分、加工肉類：

臘肉、燻肉、火腿、煙肉等（亞）硝酸鹽醃漬類、加工食物，容易影響血管造成頭暈、頭痛；而高鹽份食物則容易加重梅尼爾氏症，令頭暈加重。

4.咖啡、茶、能量飲料：

因含有咖啡因，如果平素有攝取咖啡因者，可考慮逐步減少，以免突然戒斷產生頭暈。

5. 味精或人工甘味劑：

在食用後15至60分鐘內可能引起頭暈、頭痛，另有研究指出人工甘味劑可能引發偏頭痛產生。

劉承信建議眩暈患者要有健康作息、減少壓力、均衡飲食，及睡眠充足，以減少頭暈發生。（GettyImages）

不過，劉醫生重申上述食物並非食療，「而是降低誘發暈眩相關疾病如偏頭痛、梅尼爾氏症等等的機會，來減少暈眩的產生」，並提醒如果伴隨「嚴重頭痛、發燒、視力模糊、手腳無力、嘴歪眼斜、昏厥、無法行走、胸痛、持續性地嘔吐」等症狀，可能有重症風險，必須盡快求醫。

（台灣耳鼻喉專科醫生劉承信Blog）