少吃1食物　女子「治好」脂肪肝更勁瘦10公斤　醫生一看超驚訝

現代人飲食精緻，口腹之欲難忍，令不少疾病如脂肪肝、糖尿病等愈發普及。在台灣，1名超愛吃水果的6旬婦人曾患上中度脂肪肝，但1年後覆診時，醫生發現她激減近10公斤，而且脂肪肝「消失了」，肝臟完全正常，而秘訣僅僅是「減少水果攝取量」。



台灣1名6旬婦去年仍患中度脂肪肝，但只靠「少吃水果」，短短1年就減重10公斤，連肝臟也恢復正常。從圖片可見，肝臟有脂肪在超音波下會顯得顏色偏白。（「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」FB圖片）

日前，台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在Facebook專頁分享了1則脂肪肝病例，患者是1名60多歲女士，患有長期高血壓及脂肪肝，於去年檢查時仍屬於中度脂肪肝，體重為66公斤。但近日覆診照超聲波時，錢政弘發現她「肝臟完全正常，脂肪消失了」，更驚訝發現她在1年內成功減重約10公斤。

覆診時，醫生發時婦人的脂肪肝已經消失。從超聲波可見，脂肪消失後肝臟就恢復深色。（「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」FB圖片）

錢政弘表示平素遇到順利減磅的人都會請教「成功秘訣」，女士解釋稱「我就少吃水果」。錢政弘直言「我很驚訝少吃水果就可以瘦這麼多」，於是繼續追問，發現她以前超愛吃水果，「1個人1天可以吃掉1顆鳳梨」，1年前她發現血糖慢慢上升，當得知水果糖份高，便將每日水果攝取量減至兩成，結果體重自然地降至51公斤，近日才稍稍復重至56公斤。而她的丈夫也與她一起改變飲食習慣，由80公斤減到60多公斤。

錢政弘好奇問對方平日有否多做運動，而女士指本來就有「健走」的習慣，但就覺得「可是沒什麼用，還是少吃差最多」。錢政弘認為「台灣的水果很厲害，香甜又多汁」，很難找到比較不甜，因此奉勸想減重的人要將「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」，謹慎攝取。

該婦女將每日水果攝取量減少至原來的2成，體重就自然減下去了。（資料圖片）

根據香港中文大學肝臟護理中心曾做過的1項統計，本港約有四分一成年人患上脂肪肝。而據衛生署衞生防護中心資料，非酒精性脂肪肝在本港有年輕化趨勢，在大部份個案中，非酒精性脂肪肝與代謝綜合症風險因素有關，即肥胖、空腹血糖異常、血脂異常和高血壓，而脂肪肝有可能演變成肝硬化，甚至肝癌。

（「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」FB專頁）