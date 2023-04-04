清明節無法掃墓點算？「別怕祖先不爽」專家教三招解決：一定要做

【清明節／禁忌／掃墓】許多人都會趁清明節去掃墓祭祖，而掃墓是相當重要的民俗節日，但有些人若因有重要事無法回家祭祖，該如何處理或解決？



對此，台灣民俗專家楊登嵙在《旺好運》專欄分享3大方法：（點圖放大了解👇👇👇）

+ 7

一、提早祭祖：

現代大多數人都將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，掃墓省事許多，只需準備供品，不必鋤草、補土。因此，靈骨塔位可以提前清明掃墓，不必看好日子，甚至平常想要拜祭祖先，想去就去。但楊登嵙提醒，最好在下午15時前拜祭，否則下午15時後再來拜祭，結束天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

【相關圖輯】清明節禁忌逐個數「10種人」不宜掃墓 犯禁隨時惡運纏身又患病（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

二、在家祭祖：

因應疫情，世界各地政府都鼓勵民眾「清明節」掃墓改採「線上掃墓、祭祖」，但這不符合傳統民俗，民眾恐不易接受，且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，甚至認為祖先根本不會上網。因此，若祖祠或家裡有供奉祖先的牌位，就如同祂們在那裡，在家拜祭即可，比用電腦「線上祭祖」更好。

【相關圖輯】清明掃墓要小心！一文看清哪6種水果不宜拜祖先 香蕉龍眼都唔得（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

三、親戚通知：

若遠在國外或家中也無設置祖先牌位，以及因有要事無法掃墓，掃墓時可請親人代購供品，並於焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。

延伸閱讀：

馬英九訪陸為何專程去重慶？前大使爆內幕：全世界都在看

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】