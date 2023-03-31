清明節禁忌｜如超過這時間掃墓易招不潔之氣、掃墓後要到熱鬧地方

清明節，很多人都會扶老攜幼祭祀先人。民間對於清明節習俗和禁忌都是小心應對，即睇清明節十大禁忌，免得招惹不潔之氣。

資料授權：清水孟國際塔羅小孟老師



1.不要隨意進出老宅：

民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2.掃墓要下午5：00前完畢：

掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3.不要去有祖先牌位的朋友家：

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4.掃墓完不宜直接回家：

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5.清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6.不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7.不要買鞋穿上山:

因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8.不要拍照：

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9.清明當天生日者不要掃墓：

清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10.不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

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必看！！掃墓10禁忌

1. 準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬陽，掃墓為陰，容易沖煞，對情感易有傷害。

2. 懷孕中人：

懷孕中的人不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒，在科學上來說，也擔心孕婦容易受到風寒，或上山掃墓時不慎跌倒。

3. 喜歡穿紅衣的人：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅讓祖靈較刺眼，恐無法得到祖靈加持。

4. 0-3歲的小孩：

0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，回家容易感冒生病。

5. 感冒中的人：

感冒中的人或正在抗癌的人，身體較為虛弱時，前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人應盡量避開掃墓。

6. 正面臨家產紛爭的人：

家中若有家產紛爭，應避免前往掃墓，以免觸怒祖先，因為當心中有怨氣時容易吸引到更負面的磁場，甚至容易憂鬱。

7. 超過80歲的長者：

80歲過後人的磁場比較弱，掃墓容易染上風寒或引起身體不適。

8. 愛噴香水的人：

掃墓時噴太多香水，容易受到眾多磁場干擾，因為習俗上認為，好兄弟與山靈都喜好香氣，帶著滿身香氣去掃墓，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

9. 早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，這時前往墓地，反而容易吸引一些負面磁場靠近。

10. 愛罵髒話的人：

掃墓時不宜罵髒話，因為口出惡言時，容易惹怒周遭的好兄弟。

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按圖即睇掃墓6大禁忌：