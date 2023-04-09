女子用八達通買生果被過數　店方稱「待確認」拒交貨　官網教咁做

用手機八達通App交易方便快捷，但都需要確保交易已完成。日前有石籬邨女街坊發文指去街市買水果時，使用手機八達通程式付款，手機顯示完成已交易及過帳，但店員卻以店內八達通機顯示「待確認」為由，拒絕交貨，只建議她可向八達通公司查詢。女街坊因當時同行的嬰兒在哭鬧，只好先行離開，不過就對此感到不滿並揚言「以後都唔會幫襯呢間水果舖！」。



事件引來網民討論，有人認為「待確認」即店舖沒有成功收到款項，相信職員都是按情況而不能交出貨品，並非店方責任。亦有使用八達通機的商戶澄清，此類情況通常在顧客下次交易時便會取回款項。八達通公司官網截至2023年3月26日數據顯示，涉及未完成交易多達190萬宗，常見原因主要是太快將八達通移離讀寫器，或同時將多張八達通以及非接觸式智能卡放在一起，並且同時拍卡。



商戶卡機顯示為「待確認」。（FB圖片）

該名女街坊在Facebook「我們都是石籬邨長大的」群組發帖，指有日攜同嬰兒到街市買水果，當時使用八達通程式付款，而手機顯示過帳後，店方則以其八達通機顯示「待確認」為由，拒絕交貨。樓主和店員理論，認為「待確認不等於付款失敗」，加上對方亦曾查看其手機記錄，的確證明她已付款。

而事主電話則顯示成功轉帳。（FB圖片）

店員補充，類似事件在同一街市不是首次發生，樓主便詢問這種情況其他商戶如何處理，店員卻稱不知道，只建議可向八達通公司查詢，然後沒有提供其他解決方法，態度明顯不願處理。基於當時沒有客服查詢，而且同行嬰兒又在哭鬧，樓主只好默默離開，不過強調「我真係畀咗錢㗎！」，更揚言「以後都唔會幫襯呢間水果舖！」。

不少網民認為事件非店方責任，「待確認」即是店方沒有收到款項，「你扣咗錢唔代表一定去到對方手上」、「『待確定』即代表此交易暫未成功，一般舖頭都不會出貨，出貨收銀員可能揹鍋」。亦有是八達通商戶的網民表示有多次類似經驗，「樓主可能嘟得太快，自己手機顯示已扣帳，但商戶無收到，過幾日去超市是但買啲嘢，八達通公司自然會回返畀你」、「我兩者都試過，三日後八達通會退返錢畀你，我通常建議客人畀多次錢，跟住打去八達通公司處理」。

不過有街坊網民認為店方處理手法未夠完善，「如果不是第一次發生，叫人打去八達通公司時也順便解釋退款情況，顧客就不會感到無助」。

市民應留意付款時有否出現「嘟」聲，沒有則代表未完成交易，同時亦不會顯示餘額。（資料圖片）

八達通公司官網指，出現未完成交易通常因為用戶太快將八達通移離讀寫器，或同時將多張八達通和非接觸式智能卡放在一起同時拍卡。市民應留意付款時有否出現「嘟」聲，沒有則代表未完成交易，同時亦不會顯示餘額。即使八達通金額顯示已被扣除，應再次拍卡至讀寫器發出「嘟」聲並顯示餘額，以確認交易已完成，而該消費金額亦不會被重覆扣減。

如市民使用八達通時發現有未完成交易，用戶毋須另外申請取回退款，即可直接自行取回退款。請在任何八達通服務站或已安裝八達通App的流動裝置上拍卡以領取退款。若用戶於全港任何一間7-Eleven便利店使用八達通消費或增值（不論金額），或乘搭九巴及龍運巴士時使用八達通支付車資，所有未完成交易退款亦會自動退回該八達通上。