網紅愛上瞓狗籠「這樣有安全感」背後有洋蔥 稱心理專家撐冇問題
撰文：聯合新聞網
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國外一名女子在社群媒體上分享自己奇怪的睡覺習慣，她每天晚上都要在狗籠裡才能睡著，引發網友熱烈討論。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，21歲的莉亞（Lia Parker）每天都會睡在大型的狗籠裡，因為狗籠是她的「安全空間」。她在TikTok上給大家來一趟「房間」開箱，狗籠裡不僅鋪了毛毯，放了很多可愛的娃娃，上面還用燈飾布置得好溫馨。
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莉亞說她並不是因為喜歡狗才睡在狗籠裡，而是因為睡在狗籠讓她很有安全感。她在受訪時提到，自己在一個「充滿破壞性」的家庭長大，睡狗籠有一種被擁抱的感覺，讓她能夠調整自己的情緒，遠離任何外在的煩惱。
莉亞說她小時候會用衣櫃塞滿枕頭跟毛毯，藉此模擬那種被擁抱的感覺，長大以後她一直很懷念那種感覺，所以就決定用狗籠重現自己的秘密空間。她表示，自己跟許多諮商師談過，他們都支持莉亞的做法，不過網友卻不這麼認為。
有網友就留言批評莉亞是否想藉由狗籠來實踐BDSM（性虐戀相關的人類性行為模式）的幻想，還有人說睡在狗籠裡面會讓他有幽閉恐懼症。不過也有網友認為只要自己覺得舒服自在就好，甚還有人稱讚莉亞把空間打造得很舒服。
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