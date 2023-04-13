14歲少女被懷疑性取向遭班主任欺凌　罰飲水忍尿兼鬧變態惹網震怒

台中市日前發生一名男高中生遭多位師長聯合欺凌，最後心灰意冷走上絕路，後續涉及欺凌的師長全數遭調職。然而有爆料指出，悲劇不只台中男高中生，宜蘭一名女初中生因為和同性好友牽手、擁抱遭班主任欺凌，甚至在班上公然辱罵她「有病、變態」，讓女初中生精神崩潰自殘，最後選擇輕生。宜蘭教育處回應，案件已經進入司法程序，靜候判決出爐。



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Facebook Page「農藝女孩看世界」日前發文爆料，宜蘭曾有一名14歲的女初中生「安安」，2020年6月在教室跟自己的好閨密牽手、擁抱，以及互相梳頭髮等表達感情好，卻被班主任斥責「回家抱自己的兄弟姐妹就好」並通知家長，暗示孩子有女同性戀的傾向，對此安安家長不以為然，認為只是友善溫暖的舉動，但從此安安卻成為班主任的眼中釘。

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之後安安因身體不適請生理假，班主任竟以「班上其他女同學會有樣學樣，影響學業成績」為由斥責，同時安安和男同學嬉鬧玩耍，班主任也和家長投訴，稱「這樣是拉著男生衣服找慰藉」，即使雙方家長都知道，兩個孩子是正常健康的交往，班主任依舊持續針對安安，甚至開始孤立人際關係，要其他同學不要太過親近安安。

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到了同年9月，安安受不了長期被班主任針對的壓力，在公民課上用刀自殘，原本優秀的成績也開始退步；但此事並沒有引起校方警覺，也沒有啟動校安通報機制，當時安安母親帶女兒看身心科，並與學校的輔導老師詳談，然而輔導老師卻斥責自殘的安安，班主任得知安安看身心科吃藥，還羞辱「有病」、「變態」等字眼。

不僅班主任，後來地科（地球科學）老師也因為安安成績不及格，處罰喝水憋尿的懲罰，在各方壓力的摧殘之下，安安最後情緒崩潰，於同年11月上課到一半突然離開學校，隨後在附近市場墜樓身亡，被發現時外套口袋還留有用測驗紙寫下的遺書，憤慨控訴「隨意批評吧！請讓我自由」。

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事後調查，安安身亡前最後的對話對象是班主任，但同學不敢出來作證，令粉專痛批調查方向一面倒的官官相衛、師師相護；而不適任教師專審會議，各個官員針對受害的家長輪番拷問羞辱，事到如今安安輕生的真相尚未被披露，引發網友撻伐，憤慨不已。

對此宜蘭教育處回應，針對安安輕生墜樓的事件深感遺憾，由於事件發生於2020年，目前案件已經進入司法程序，因此教育處不便多作說明，將靜候司法判決出爐，再給外界完整說明。

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