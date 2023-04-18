迪士尼公主真人版！咖啡店女10秒片抖音爆紅　仙氣外表靚到不似真

最近國外有位金髮碧眼的咖啡廳正妹店員在抖音平台爆紅，短短 10 秒鐘的影片，竟突破 120 萬人按讚，一夕爆紅就連正妹本人也驚呆了，而她的真實身分是一位啦啦隊隊員，今天就讓我們來好好認識這位擁有「迪士尼公主」美稱的陽光小美女吧！



咖啡廳店員正妹全網爆紅

抖音平台上最近流傳一名網友到咖啡廳，迎面而來的是一位金髮藍眼睛的美少女店員，微風輕拂她的秀髮，美好的瞬間彷彿突然定格一般，明亮的湛藍雙眸就像是會說話，亮眼美貌讓許多網友都直呼戀愛了！（點圖放大逐格睇爆紅影片👇👇👇）

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咖啡廳正妹店員名叫珍娜（Jenna），除了美麗的外貌，她的燦爛微笑陽光又美好，被網友譽為根本是「迪士尼公主」，可愛的她在被客人一語雙關問到是否有「茶」，立刻搞笑地跟客人分享八卦，相當可愛。

網友紛紛驚嘆美貌

珍娜的抖音影片一曝光，立刻吸引超過 120 萬人按讚和突破 8400 萬觀看次數，網友紛紛大讚其美貌，表示可愛和甜美兼具的珍娜是他們看過「最美的女孩子」。

【圖輯】點圖放大看更多咖啡廳正妹珍娜的IG照片👇👇👇

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正妹「珍娜」起底

網友留言表示：「迪士尼公主真人版」、「我可能會當場忘記我的訂單」、「第一次看的時候我有點愣住了」、「風讓她美得更加不真實」、「漂亮的藍眼睛」…等。

亮眼的咖啡廳正妹店員珍娜，除了在咖啡廳工作之外，私底下還是個啦啦隊隊員，熱愛運動的她，俏皮又開朗，渾身都散發著健美陽光的氣息，社群平台上珍娜還自信展現比基尼辣照，又甜又辣的魅力相信誰都無法抵擋！

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外向活潑的陽光小美女珍娜，過往曾在 Instagram 分享自己練習啦啦隊的舞姿，被其他啦啦隊夥伴們抬起來，眾星拱月的模樣，實在是亮眼又迷人，讓人都想為她喝采了啦！

燦爛笑顏陽光無敵

雖然網路上的正妹有如過江之鯽，但正妹店員珍娜輕鬆殺出重圍，她最耀眼的地方就是燦爛笑容！無論是俏皮吐舌或是面露搞怪的小表情，珍娜的青春活力相信在螢幕那端的你也能感受到，微笑起來露出一排潔白牙齒，甜甜的笑容讓人著迷。

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甜美可愛的珍娜笑起來相當真摯迷人，讓人一看好心情就有如花朵盛開一般綻放，感染力極強的甜笑，讓她走到哪裡都是人氣王，Instagram的粉絲也不斷水漲船高。

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