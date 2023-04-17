大馬網紅維修電腦洩裸照　遭勒索即下海轉戰成人產業：那些不值錢

網紅蕭佩兒（MsPuiyi）擁有「大馬波神」之稱，經常在個人IG上分享自己的美照，她在2019年將電腦去送修，沒想到電腦中的裸照竟被有心人士外流，更遭到勒索讓她陷入低潮。後來她決定放下執念，轉戰成人產業，但她在2022年12月宣布退出成人圈後，開始從事音樂事業，追求成為DJ的夢想。



蕭佩兒談起當年被勒索後轉戰成人產業的心路歷程：「我是想要跟詐騙我的人說，這些照片已經不太值錢了，因為我自己已經開始拍了！」同時她也坦言，自己當時還是大學生，但因擔心裸照外流，曾活在恐懼之中，「我當時沒有很大的力量去跟人家講我的故事」。

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不過在經歷這些風雨後，蕭佩兒也想向女孩們喊話：「想跟很多女生說，若有天妳的照片被人做任何事，其實不用害怕，時間會轉變，現在我也很自由，也不想停留在最痛苦的時間。」不過，蕭佩兒去年無預警退出成人產業後，為了達成自己的夢想轉戰音樂圈，雖讓許多粉絲扼腕，但也紛紛送上祝福。

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