麥當勞Starbucks點餐有冇成日被問「呢句嘢」？店員揭暗黑內幕

許多人會選擇外食，點餐也是日常。



有台灣網友分享自己在麥當勞、Starbucks星巴克點餐的經驗，表示店員都會問類似的問題，納悶：「這是店家特意訓練的技能嗎？」

文章一出，引來不少店員現身說法，解釋原因。

你有冇發現點餐經常被問呢一句？目的唔止一個 點圖睇睇一眾店員嘅解釋：

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一名網友在Dcard發文分享自己點餐的經驗，表示在麥當勞點餐時，店員都會詢問是否要「大的」，像是「薯條加大嗎？」、「粟米湯要大的嗎？」。在星巴克點飲料時，也會遇到相似的詢問：「特大杯的嗎？」

原PO表示，長大後知道要把主動權掌握在自己手中，所以都會回答「不要」並明確說出要求，「店員就不會幫你加大size再問你了」。但她也納悶：「這是店家特意訓練的技能嗎？都往最大的問。」

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文章一出，許多店員回應是為了加快點餐速度，「有固定SOP（標準作業程序）」、「封閉式問答，直接問你『加大嗎』比『要大的小的』來得快」、「不然每次一個客人在收銀台見面想很久，選不出來卡位子，後面還有一堆客人要做」、「直接幫客人預設好選項，他們來不及思考就會反射性說『對』，這樣可以省去不少時間」、「當後面大塞車，第一個受到譴責的會是店員」。

也有店員爆內幕，「每天會有大杯、新品活動目標，沒達標就會被責備」、「這個是做生意人的行銷手法，目的就是要從消費者手中賺取更多金錢的話術，所以每次點餐時，腦袋要清楚、要聽清楚對方在講什麼，才不會一下子就被莫名其妙升級加錢」、「都會叫店員用預設性的問題去發問」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】