證實鯨魚高智商！欽點船長幫忙出手除蝨　像小狗般抬高頭好可愛

【鯨魚智商】鯨魚是擁有高智商的生物，也懂得適時向人求助。一隻鯨魚在一名船長幫牠去除身上的蝨子後，就經常造訪，讓船長非常驚喜。



《The Dodo》報導，法蘭柯（Paco Jimenez Franco）在墨西哥巴哈半島沿岸潟湖Ojo de Liebre擔任賞鯨船船長20多年，近來他經歷了一件讓他相當興奮並視為恩賜的事件。

【圖輯】大鯨魚原來就像隻溫順的狗狗一樣！點圖放大逐格睇除蝨過程👇👇👇

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在賞鯨船出航途中，法蘭柯注意到一隻鯨魚靠近船邊，身上帶有鯨蝨，這是一種常見的寄生蟲，會附著在鯨魚身上各種部位。雖然不太確定鯨蝨是否會讓宿主不適，但鯨魚某些反常行為被視為意圖驅逐這種不速之客。

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法蘭柯好心伸手將鯨蝨從鯨魚身上去除，而鯨魚似乎知道這位是能幫助自己的人類，接下來就時常造訪靠近法蘭柯的船隻。牠會自動將頭從水中抬高讓法蘭柯能碰得到，並且停留一段時間讓船長能徹底幫牠清除蝨子；清除完之後船長愛憐地拍拍牠的頭，鯨魚就像隻溫順的狗狗一樣潛回海中。

法蘭柯表示他已幫這隻鯨魚清除好幾次，後來也有幫助其他鯨魚，這件事讓他相當興奮，認為鯨魚讓人類觀賞，是時候換他給予回饋。雖然在許多海域觸摸鯨魚是違法行為，但這算是鯨魚自己發起的良性互動，欽點這位船長為「專屬清潔工」。

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