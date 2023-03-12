西班牙現身體畸形長鬚鯨 遠看似漁網纏住 專家：無法正常游泳
撰文：ETtoday
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西班牙城鎮庫列拉（Cullera）海岸出現一頭身長約17米、重達40噸的長鬚鯨掙扎游泳，牠的身體呈現極不自然的凹折狀態，起初被認為遭漁網纏住，後來被診斷罹患非常嚴重的脊椎側彎。
瓦倫西亞海洋基金會（Valencia's Oceanographic Foundation）4日接獲漁民通報，宣稱一頭鯨魚疑似被漁網纏住，因此與海岸警衛隊合作，一行人搭乘巡邏艦前往救援。
西班牙海岸出現巨鯨，但牠脊柱側彎嚴重，獸醫檢查後發現...
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未料，基金會獸醫及生物學家展開一系列檢查後確認，鯨魚沒有受困，而是罹患原因不明的脊椎側彎，身體構造已經改變，且因嚴重畸形而無法正常游泳。只見牠身上沒有異物綑綁，卻在淺水區傾斜着身體，笨拙又艱難地游動。
獸醫及生物學家原本想要裝設追蹤器，但考量到鯨魚畸形及身材碩大等因素，困難度太高。他們透露，鯨魚幾小時後就漸漸游離海岸，但預期未來幾天很可能再度出現。
《每日郵報》引述世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）資訊報道，全球長鬚鯨數量估計在5萬至9萬頭之間，被列為「易危」物種。鯨魚罹患脊椎側彎並不常見，但曾有鯨魚和船隻碰撞後出現明顯脊椎傷勢，卻仍持續存活的案例。
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