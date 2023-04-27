恐怖！瘋母亂刀殘殺2歲女唱童謠：寶貝愛你　眾人前吃掉女嬰肝臟

肯亞日前發生一宗可怕的倫常慘案，1名年輕母親與男友分手後，在父母家中將2歲女兒亂刀刺死。鄰居聽到異常聲音前往查看，卻見到該母親發瘋似的殘殺女嬰，嘴裏卻唱着童謠及高聲訴說對女兒的愛，之後甚至在眾目睽睽下將女嬰肝臟吞下。有指她曾向警員表示討厭自己，也不想女兒跟着自己受苦。



肯亞24歲母親納塞里安涉嫌於分手後，將2歲女兒殘忍殺害，甚至吃掉部分內臟。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於周日（23日）晚上，肯亞卡賈多鎮（Kajiado），24歲母親納塞里安（Olivia Naserian）於父母家中將2歲女兒恩傑里（Glory Njeri）殘忍殺害，由鄰居揭發報警被捕。

納塞里安是當地一所大學商科4年級學生，就學期間和男友生下了女兒恩傑里。根據她的姨母萬吉庫（Gladys Wanjiku）所言，她於8個月前跟隨男友到基里尼亞加郡（Kirinyaga）居住，事發1周前才帶着女兒和手提電腦搬回位於基騰格拉市（Kitengela）的父母家中。回來後，家人發現她性情大變，有時甚至主動幫母親煮食或者抱着母親訴說愛意，但卻無從得知她過去數月經歷了什麼，家人也不理解為何她會突然殺死親生女兒。

事發當日，家中只有納塞里安和女兒，她父親及任職老師的母親尚未歸家。數名鄰居聽到納塞里安家中傳出電器傢俱摔破聲音、嬰兒哭喊及女性吼叫聲，便以為有人入屋搶劫，於是趕往營救。其中1名男鄰居舉起手機打算拍下罪證，並試圖砸破大門玻璃入內不果，於是跑到屋子左側的落地玻璃前查看入屋可能，結果就看到了赤身裸體、手持利刀的納塞里安在大廳中準備殺害女兒。

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從網上流傳的2分20秒影片可見，納塞里安當時一手抓住女兒腿部，將她壓制在地上，嘴裏唱着童謠及字母歌，女嬰不安掙扎喊叫，然後納塞里安用利刀反復刺進女兒身體。男鄰居無法進入，於是在外面喝止她，並崩潰大哭求她放開女嬰，但納塞里安充耳不聞，嘴裏仍然哼唱童謠，接連再刺了女兒屍體數十刀。

警方接報到場，破門入內後發現女嬰明顯死亡，而納塞里安雖無外傷但失去意識倒臥地上，牙齒沾滿血液。警員將她送到醫院，並將女嬰遺體送到停屍間。據當地媒體報道，有目擊者看到納塞里安在警方到場前吃下了女嬰肝臟，又有人表示聽到納塞里安作案時曾高喊「你永遠不會再哭了，我的寶貝。我愛你，我的女兒」。

納塞里安甦醒後一直被拘留，並於昨日（25日）由警員押送到法院。（網上圖片）

據報，納塞里安與男友已經分手，她曾向警員表示犯案原因是她恨自己，而女兒和她在一起受了很多苦。納塞里安甦醒後一直被拘留，並於昨日（25日）由警員押送到法院，法官下令將她的拘留令延長多10日，以便警員搜證。警方考慮帶納塞里安接受精神病測試，預計納塞里安將於5月8日出席聽證會。

（綜合）