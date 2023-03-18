住酒店竟送「女子原味內褲」？喺呢個位置搵到　其他網友都話遇過

外出旅遊住酒店除了考量價格以外，最重視的就是乾淨與否。



一名網友日前下榻一間酒店，沒想到打開放枕頭的櫃子時，卻發現裡面有一條疑似之前住宿的旅客所留下來「私人物品」，讓他看了超傻眼。

貼文也引起不少人熱議。

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從這名網友在臉書「爆廢公社」PO出的照片看到，放枕頭的備品櫃一打開，底下竟然有一條女性內褲，而且還是穿過的髒內褲，讓他看了非常傻眼，直呼：「住個酒店會不會太誇張了點？」

有網民在留言區也透露自己曾遇過類似的情形，「我在某酒店也遇過，就在窗台上」。

不少人也搞笑地說「還附原味內褲嗎？」、「會不會是貞子掉的？」、「住酒店贈送原味內褲」、「那是新版的剋蟑啦」、「房務在裡面找刺激，忘記收走？」、「這照片有點點味道」、「精美小禮物」、「以為先po就能洗白的概念嗎？老婆（女友）不要相信他」。

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也有網友認為在外住宿很常會碰到這種事，「去住旅社你就知道」、「沒事，之前高雄有某間旅館，床底下有屍體，還有幾對情侶入住過，你這不算什麼」。

還有人猜測應該是房務員的疏忽，「房務員可能萬萬沒想到，原以為不會有人注意到的小地方，沒特別去清，卻有人藏內褲」、「打掃房間太趕了，可以跟酒店反映一下」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】