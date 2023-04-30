堅尼地城大新閣460呎2房　防火膠板營造歐陸風浮雕設計｜裝修實例

今回裝修佬帶大家參觀一個位於堅尼地城大新閣的剛完工的460呎單位，該單位全屋以現時流行的歐陸簡約風為主調，裝潢優雅，簡約中不失心思。雖然只是兩房單位，但戶主懂得善用收納櫃來規劃空間，既可區分不同空間設計，亦可維持一定空間感。



這間屋其中一個特色設計是單位中的收納櫃，設計師在室內充份利用了一個白色木紋收納櫃，從而劃分兩間房間的空間，省位又美觀。（裝修佬提供）

基本資料：

堅尼地城大新閣／460呎／2房

木紋磚點綴大廳

大廳以黑、白色為主調設計，加上木系傢俱作襯托。甫踏入大門，歐陸式浮雕大門即映入眼簾，接下來會發現單位基本以木紋磚粉飾一室，樸實雅緻。

善用收納櫃規劃

這間屋其中一個特色設計是單位中的收納櫃，設計師在室內充份利用了一個白色木紋收納櫃，從而劃分兩間房間的空間，省位又美觀。另外，設計師同時善用天花燈槽，以連貫整個收納櫃。

至於主人房的設計，則是延續大廳的裝修設計風格，傢俱以木紋磚為主，房間的木色與大廳互相襯托，用色相當一致。房間內亦加添了不少裝置，包含有收納櫃，可以擺放不少物品。

由於戶主要求在主人房增加更多收納空間，於是設計師利用了旁邊女兒房間，於該房間對面的衣櫃下層位置作出調整，特別在這個位置劃分一個空間給予主人房使用，這樣就能提升主人房的空間儲物量了。

防火膠板取代焗漆板

而小朋友房間的設計就以年輕為主題，配合女兒喜歡的顏色及元素，整間房間以粉紅色、白色為主調，包括牆身、傢俱、窗簾等。

基本上，房間的設計都以歐陸風格呈現，而歐陸風格少不免一些浮雕裝飾，大多數浮雕設計都是以焗漆為主。不過，戶主既有養狗，女兒又比較小，故使用時容易弄花飾面，設計師特別考慮這一點，最後利用防火膠板去營造浮雕設計，令房間充滿歐陸風格。

這個單位雖以歐陸風格呈現，但設計師考慮到實際需要後，房間部份改用防火膠板，以營造室內的連貫性，令空間設計更一致。單位充份利用了收納櫃，既可增添儲物量，亦可同時規劃空間，保持一室空間感。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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