妙齡女全裸露出散步買衫　懶理途人拍攝　原因全網傻眼：作賤自己

為了報復，她竟然在懲罰自己！內地早前瘋傳多張照片，見到有妙齡女子在光天化日下全裸走在鬧市中，隨後更步入服裝店試衫，旁若無人的樣子惹來不少途人驚訝目光，更有人舉起手機拍下畫面，但裸女全不在意。事後不少網民猜測裸女是否精神有問題，不過卻有身在現場的網民表示，當時目擊女子好像因男友出軌而發生爭執，最後為報復對方，才突然全裸示人。



不少網民得知內情後都感到傻眼，直指此舉不是懲罰男友，而是懲罰自己，「作賤自己來懲罰別人」、「丢的是自己的臉」；亦有人覺得其行為有違公德，應要受到法律制裁，「不抓不能體現法律公正」。



內地早前有妙齡女子光天化日下全裸走在鬧市中，旁若無人的樣子惹來不少途人驚訝目光，原因被曝光後網上直言傻眼。（網上圖片）

內媒報道，網上瘋傳相片，指湖南長沙市早前有年輕女子全裸在大街上遊走。從圖片可示，女子先是淡定脫去全身衣物，從中能夠清晰看到她腰間的紋身圖案，她隨後走在馬路邊，有正在駕駛的司機都被她的全裸狀態嚇倒，特意停下並拿起手機拍下畫面，不過裸女並無理會，反而旁若無人地走上行人路，或許是因為她表現自然，所以有部份路人都未有察覺。

隨後女子在大馬路行走時則顯得非常觸目，而她赤裸身體的狀況使不少行經的途人忍不住回望，更有抱着小孩的女士頻頻回頭。該女子之後更走進服裝店，像一般顧客般選購衣服，又拿起某件上衣直接穿上身，不少路人紛紛拿起手機拍下她全裸的樣子，惟竟然沒有人上前制止她，及後有警員接報到場將她截獲，事件才告終。

有目擊現場的網民事後表示，當時看見該女子和男友吵架，貌似因為男方出軌，女子為了報復對方，所以決定脫衣全裸示人。其他人得悉女子裸體的原因後，紛紛替她感到不值，「這能氣到誰」、「總有人用作賤自己來懲罰別人，得不償失」、「丢的是自己的臉」、「分明是報復父母」、「明明是在造福社會」、「以為傷害他人，結果是娛樂他人」。

另有人批評女子公然露體，有違公德，應該要受到法律制裁，「有違公序良俗」、「這算不算暴露狂，露陰癖」、「好像犯法了吧」、「應該行政拘留吧」、「不抓不能體現法律的公平公正」。根據中國《治安管理處罰》第44條之規定，在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，將處以5日以上或10日以下拘留，故事件中的女子顯然已經違法。

（綜合）