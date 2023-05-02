iPhone竊賊新手法「手機控制權被偷」沒法救　蘋果教3招降低風險

iPhone用戶千萬當心！外媒報道近日指出，近期有愈來愈多有心人士透過「恢復密鑰」的安全設定，竊取受害者的手機控制權，並且廣泛的使用裝備與其應用程式。



根據最初通報的案例顯示，受害者都表示他們的iPhone是在晚上於酒吧，或其他公共場合社交時，遭到不明人士盜取。

蘋果承認新招將令機主「永遠無法再登入自己帳戶」 提供3個減低或分散風險建議（點圖放大閱讀）：

+ 12

根據《華爾街日報》報道，近期愈來愈多竊賊在公共場合，偷窺iPhone使用者的手機密碼，接著便會開始動手偷取此裝置。

小偷使用原密碼登入手機後，便會改變原使用者的APPLE ID，必且重置「恢復密鑰」，同時關閉「查找我的iPhone」功能。

「恢復密鑰」是一個隨機生成的28個字符代碼，是重置蘋果手機、重新取得APPLE ID的必要條件，但是如果竊賊將恢復密鑰更改，原機主因為沒有密鑰，只能雙手一攤、束手無策。

【延伸閱讀】Google緊急警告勿打開Gmail「這封信」 揭黑客盜取銀行密碼新招（點圖放大閱讀）：

+ 11

對此，蘋果回應表示「我們對有這種經歷的人表示同情，我們非常重視所有針對我們用戶的攻擊」，同時強調蘋果將會努力保護用戶的帳號、數據。

蘋果官網也警告用戶，如果同時失去手機和密鑰，可能會被永久排除在帳號之外，「你有責任維護受信任裝置和恢復密鑰的進入權限」。

蘋果也說明，用戶可以採取3步驟保障自己的手機，首先是在公共場合解鎖手機時，可以使用更長的數字密碼，或是使用Face ID或Touch ID，讓有心人士更難以取得手機密碼，如果使用者發覺自己的手機密碼被得知，應立即更改密碼。

【延伸閱讀】電腦「無上網無藍牙無USB」黑客也能侵？靠它即可「隔空取數據」（點圖放大閱讀）：

+ 15

此外，在螢幕時間設定中，可以選擇設定輔助密碼，讓任何人在更改APPLE ID前，還需要輸入輔助密碼。

第三，則是定期備份iPhone，並且可考慮將重要資料備份到Google Photos、Microsoft OneDrive等其他雲端服務中，藉此分散風險。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone用戶小心！竊賊新手法「手機控制權被偷」沒法救… 官方教3招大幅度減少風險】