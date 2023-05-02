麥當勞M字商標竟含「邪惡性暗示」？ 美國記者揭當年設計黑暗真相

撰文：聯合新聞網
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連鎖速食巨擘「麥當勞」（McDonald's）的黃色「M」字形商標和「金拱門」招牌，取自McDonald's的第1個字母。

但澳洲媒體1日報道，其實M字形的背後隱含其他意義，倒過來看似「媽媽的胸部」，能讓飢腸轆轆的消費者在潛意識中感到慰藉，而且就像回到自己家裡。

澳洲新聞網站1日報道，該M字形商標及招牌，隱藏「性涵義」（sexual meaning），有網友對這種解讀感到「震驚」；也有的直言「荒謬」，認為根本不會聯想到與胸部有關。

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美國記者西洛瑟（Eric Schlosser）在其2001年出版的《一口漢堡的代價：速食產業與美式飲食的黑暗真相》（Fast Food Nation: The Dark Side Of The All-American Meal）書中提到，1960年代麥當勞高層希望修改其品牌商標，但時任顧問的契斯金（Louis Cheskin）說服高層留下M字形。

西洛瑟並指稱，契斯金也是心理學巨擘佛洛伊德理論的信徒，認為將M倒過來看，就像母親的乳房，藉此說服麥高勞高層「性無不銷、性有賣點」（sex sells），而當時麥當勞的行銷口號恰好是「讓老媽放假1晚」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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