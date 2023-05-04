美國廉航乘客驚見「用膠紙修理機翼」嚇到唔敢搭　航空公司咁解釋

美國一名女子在抖音發布一段令人膽戰心驚的影片，畫面中有一位飛機維修員使用銀色膠紙修補機翼，不禁讓她對美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）產生相當大的質疑。



這段影片也引起爭議，然而真相曝光後卻大大翻轉結局。

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根據《每日郵報》報道，美國阿拉巴馬州的一名女子透過抖音分享一段搭乘飛機的影片，從畫面中可見女子從座位向外拍攝一名機場員工將「膠紙」黏貼在她所乘坐的飛機機翼上，女子質疑利用膠紙修補機體根本無法顧及飛行的安全性，她揚言不再搭乘同一航空公司的飛機，這段影片也在網上迅速爆紅。

這段影片引發爭議，不少人認為用膠紙修補機體相當恐怖，「他敢在眾目睽睽之下做這件事（用膠紙修機翼）也是非常瘋狂的舉動」、「我還沒有聽過這家航空公司的飛機出過意外，所以沒關係吧？」。

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不過，也有眼尖網友發現被女子拍到的維修員所使用的銀色膠紙其實是一種「快速維修膠帶（Speed Tape）」，本來就作為維修工具使用。

精神航空公司發言人向《美聯社》回應這起爭議事件，他表示經過工程團隊確認影片中使用的銀色膠紙確實是「快速維修膠帶」，其安全性佳且被航空業普遍使用，也符合美國聯邦航空管理局所有使用規定，「快速膠紙偶爾用於對機身非關鍵零件進行臨時維修」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】