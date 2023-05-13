母親節2023｜各地習俗大不同：印度最熱鬧　這國人竟將阿媽綁床上

2023年的母親節為5月14日星期日。母親是把我們帶到世上的人，也是我們生命中最重要的人，在一年一度的母親節中，是我們向母親表達感謝的好日子。



但你知道嗎？母親節的由來其實來自一位美國女性——安娜．賈維斯（Anna Jarvis），她一生為了母親節合法化而奮鬥，幾乎可說耗盡了自己一生的青春。她為母親節所付出的故事，聽完絕對讓你淚流滿面。

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母親節的由來

母親節的由來有各種不同說法，但促使母親節真正成為合法節日的是來自美國一位叫安娜．賈維斯（Anna Jarvis）的女性，她從小深受母親致力推廣女權的影響，耗盡一生與「母親節合法化」抗爭。

安娜一生為母親節做出許多貢獻，首次推廣舉辦在1907年5月第二個星期天，她在格拉夫頓的衛理主教會教堂發起第一次母親節合法化運動；又於1908年同時同地舉辦第二次更大規模的集會。安娜的努力很快有了成果，1910年格拉夫頓隸屬的西維州州長，正式同意將每年5月第二個星期日定為合法的母親節。

1912年至1914年裡，安娜於全美奔走，首先創立「國際母親節協會（Mother’s Day International Association）」，將「五月第二個星期日」及「母親節」等標語加入註冊商標。又於1914年寫信給威爾遜總統，望他將母親節頒布至全國。終於，威爾遜總統同意了她的請求，將母親節定為合法國定假日。最終，安娜也成功建議將這天獻給和平，從此有了母親節這個偉大的節日，並於各地廣泛推行，在1915年，母親節也成為了加拿大的合法節日。

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安娜一生沒有因為母親節獲利半毛，她推廣母親節的用意僅在於紀念母親的愛。但到了晚年，由於母親節在各地盛行而逐漸走向商業化，她為此極力與資本抗爭並引起多場官司，1944年80歲的安娜被安置進馬歇爾療養院（Marshall Square Sanitarium）。她在膝下無子、身無分文且失明的狀況下結束了84年的生命，去世時身邊只有為母親節打了一輩子，卻被宣告全數無效的官司和訴狀單。

母親節為什麼是5月第2個星期天？為何要送康乃馨？

許多人會疑問，為什麼母親節沒有固定的日期，而是在五月的第二個禮拜天？為何母親節一定要送康乃馨？其實是因為安娜的母親在1905年5月9日去世，那天剛好是五月的第二個禮拜天，而她的母親剛好喜歡白色康乃馨，於是她在1908年母親忌日當天拿出白色康乃馨，分發500束給格拉夫頓上所有的母親和孩子，從此康乃馨也成為了這個節日的代表花朵，而母親節也被廣泛訂定在安娜母親忌日的當天了。

此外，值得一提的是，安娜對於母親節名詞「Mother’s Day」有著前所未有的執著。她強調之所以不用複數Mothers的原因，是因她想紀念的是「自己的、每個人心中獨一無二的媽媽」，而非「全體的媽媽」。

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各國慶祝母親節的時間、方式

母親節是重要節慶之一，香港人通常透過寫卡片、上餐廳，最後送一束康乃馨給母親渡過。然而母親節發展到現代以後，各國慶祝的時間以及習俗都不一樣，以下為大家介紹各國的母親節以及世界各國人民獨特的慶祝方式（日期以維基百科為主）：

1. 瑞典：5月最後一個禮拜天》千萬不能送康乃馨

瑞典的母親節定在5月最後一個禮拜天，與台灣非常不同的是，母親節當天千萬不能贈送康乃馨給瑞典媽媽，因為康乃馨在瑞典代表「死亡」，通常只有逝者家屬才會收到康乃馨。至於慶祝方式，在母親節前夕，瑞典紅十字會會舉辦塑膠製的母親花義賣，義賣所得將作為贊助育有許多小孩的母親的渡假經費。

2. 塞爾維亞：3月8號》把母親綁在床上

塞爾維亞的母親節定在每年的3月8號，他們慶祝母親節的方式非常特別，在母親節當天，孩子們會在清晨時偷溜進母親房間，把她綁在床上，等到母親醒來時會哀求孩子放過她，並用原先已藏在枕頭底下的糖果和禮物等作為鬆綁的交換。

3. 墨西哥：5月10號》為母親煮飯，唱詩歌

墨西哥定在每年的5月10號，在母親節的前一晚，遊子們要返鄉至母親家中，在母親節早晨合力為媽媽準備豐盛的早餐或早午餐，並且要為母親獻唱詩歌，通常也會互相交換巧克力和鮮花。

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4. 日本：5月的第二個星期天》佩戴石竹花

日本的母親節與台灣同天，當天所有子女會在胸前佩上花語為品德高尚的石竹花，母親健在者佩紅色推崇，母親過世者則佩白色用以悼念。

5. 英國：復活節前兩週，大齋期第四個星期日》返鄉探親

英國母親節在復活節前兩週，即大齋期的第四個星期日，當天所有在外的子女必須回鄉探親並向媽媽表達愛意。

6. 印度：5月的第二個星期天》穿戴華麗在公共場合娛樂嬉鬧

印度母親節與台灣同一天，本是女性保守的國家，但在母親節當天卻鼓勵所有已生子的母親會穿上七彩夢幻的紗麗並佩戴五彩的手飾，於公共場合互相交流娛樂，公開彰顯為人母親的溫暖美麗。

不同顏色的康乃馨代表什麼意義？

世界各國慶祝母親節的方式都不同，像在瑞典就千萬不能送康乃馨給母親，因為那是代表對逝者的尊敬。但以康乃馨來慶祝母親節的國家還是不少，而送康乃馨也有講究，不同顏色代表不同的祝福或含意。所以贈送康乃馨給媽媽時，不妨先搞清楚不同顏色的康乃馨代表的意義：

1. 白色康乃馨》悼念亡母

相傳安娜最早是使用白色康乃馨作為母親節花束，但時代演進後，白康乃馨成為母親過世的子女為懷念媽媽才使用的顏色。

2. 黃色康乃馨》感謝

黃色康乃馨代表對母親源源不絕的感謝，也有代表友情深厚的意思。但在有些國家裡，黃康乃馨卻有蔑視、拒絕、拋棄的貶抑意義，但現代人多數會忽視貶抑的花語。

3. 粉色康乃馨》年輕美麗

粉色康乃馨代表「聖母瑪利亞的眼淚」，也有希望母親「永遠年輕美麗」的意義。

4. 紅色康乃馨》熱烈的愛

紅色是熱情如火的顏色，就如母親「熱烈的愛」，也有恭祝「長壽健康」的意涵，紅色也是現今最多人使用的顏色。但全程點餐，都可以感受到那位媽媽對生活依然抱持著熱情，舉手投足間都帶來正向的力量。其他貴賓也都很有禮貌，並沒有因為我失禮的問題而導致不愉快。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2023年母親節是哪一天？送哪種顏色的康乃馨最好？一篇文揭秘背後超感人意義】