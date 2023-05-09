戶口無啦啦「多咗15萬台幣」　女網友疑墮騙局驚到爆　結局大逆轉

戶口如果突然多了一筆錢，都會讓人感到有點怕怕的。



最近有一名女網友指出自己戶口突然多出了15萬元（台幣，下同，約38000港元），讓她以為自己變成人頭帳戶（傀儡戶口），嚇到不知所措。

後來結局卻是烏龍一場，讓許多網友看了很傻眼。

戶口突然多咗筆錢 沒有驚喜只有驚嚇 真相原來係……（點圖放大閱讀）：

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一名女網友在「Dcard」發文指出，以前總是覺得如果天上有錢掉下來一定很幸福，結果最近帳戶突然冒出了一筆15萬元，讓她嚇到不知所措，「真的遇到後反而覺得好可怕」，害怕自己變成了人頭帳戶。

網友看到文章後，也紛紛勸她，「問銀行來源啊，或者15萬怎麼來的，必要時報個警，改天被告人頭，可以當證據脫罪」、「打去銀行問清楚，變人頭戶很麻煩要吃官司的，記得暫時不要領任何一毛錢，很重要，有可能會被打成共犯，因為你有收取錢財」。

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結果女網友一問之下，才發現是媽媽匯給她15萬元，只是媽媽在匯款後沒有說一聲，整起事件是烏龍一樁，她也要大家不用擔心。

但網友看完全傻眼，「請問會一聲不響匯15萬的媽媽哪邊領？ 從這裡開始排隊嗎？」、「不要15萬，可以捐出來，也可以給我」、「不好意思，還有缺兒子嗎，想要+1」。

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