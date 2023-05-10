考眼力！ 地板空無一物卻驚傳「呱呱叫」你能找出圖中的青蛙嗎？

到底在哪裡？一名男子因為近日下雨發現外面有蛙鳴聲，到門外一看果然有一隻綠色小青蛙在門口，但下秒牠立刻跳到一旁石頭地板上完美隱身，男子立刻拍下照片請網友來找找青蛙到底在哪裡，不少網友直呼「根本看不到」。



【圖輯】「呱呱呱…」你能找出暗藏圖中的小青蛙嗎？（點擊左圖放大👇👇👇）

根據《The Dodo》報導，美國路易斯安那州格林威爾斯普林斯（Greenwell Springs, Louisiana.）一名男子菲利浦斯（Glenda Adams Phillips）因連日下雨，總在家裡可以聽到外面有蛙鳴聲，某天菲利浦斯出門的時候剛好看到一隻綠色小青蛙在門口呱呱叫，但下秒這隻小青蛙跳到一旁的石板地上卻完美的消失了。

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菲利浦斯看到小綠蛙跳走之後依然還是聽得到牠的蛙鳴聲，卻只聞其聲不聞其形，但牠篤定小青蛙還是在附近，就拿起手機拍下小青蛙最後消失的石板地，並將照片上傳到網路上，奇特的狀況讓菲利浦斯直呼：「這照片是我自己拍的，卻連我自己都找不到青蛙在哪裡。」

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照片上傳到網路上吸引網友熱議，許多網友大喊吃不消，看到眼睛花掉都還是沒找到小青蛙的蹤影。不過有眼利的網友立刻指出綠色青蛙其實就在照片正中間，只是因為牠的腿跟石塊的顏色融合在一起，身體賞的翠綠斑紋則與雜草落葉完美合體，不少網友留言表示「就算是給我答案，重看一次我還是根本找不到在哪」、「大自然的保護色太神奇」。

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