風水｜潮濕漏水恐破財！專家教10招自製「招財屋」擺一物輕鬆吸財

《網路溫度計》報導台灣樓價連年成長，買樓門檻提高，三年來多數縣市自備款金額皆呈現成長，新竹縣甚至破百萬（台幣），導致當地民眾苦嘆買不起樓，台灣命理師沈嶸教授10種方法，幫助大家打造「招財屋」。



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沈嶸老師觀察，台灣經濟在4、5月顯現停滯性通膨狀態，也就是物價指數不斷創下歷史新高，通貨膨脹持續發生，整體經濟卻呈現停滯，從近期台灣的雞蛋價格飆漲可見一般，通膨現象造成經濟疲軟，導致民眾生活很苦，人們不願意多消費，消費力下降，加上台灣政府升息，樓價下修有限，造成有錢人不願釋出好地段的房子，想買樓的又因樓價過高買不下去，在無法隨意換樓的狀況下，沈嶸老師特別分享獨家住屋招財心法。

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10招住屋招財心法 潮濕、吵架、漏水恐都造成破財

1、屋內裝潢擺設的色系要盡可能選擇明亮的顏色，因為亮色系比暗色系的能量振動頻率高，有助於打開財路，更容易進財。

2、家中不要堆積老舊雜物，要定期汰換，避免老舊沉重的能量拖慢您的賺錢速度。

3、室內潮濕發霉不僅居住者容易生病，還會造成家具物件損壞，容易導致破財或留不住錢。

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4、前陽台擺放生氣盎然的植栽，象徵進財生生不息，但請注意，一旦植物枯死要立刻置換。

5、廁所必須保持乾燥清潔、空氣清新，若有異味則容易聚積穢氣，使屋內的人麻煩糾紛不斷。

6、一個能夠招財的房子，氣流必須保持流通，建議最好經常開窗；平時可使用精油擴香、蠟燭或香薰等，以改善屋內的磁場。

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7、避免與家人冷戰、爭吵、罵小孩等，這容易使爭吵的能量附著在家中牆壁和家具，造成財路不順。

8、房屋不能有漏水、壁癌等，因為這表示屋氣能量正在衰退；燈具不亮務必盡快更新，因為家運與房屋的亮度息息相關。

9、家中務必不能出現蟑螂、螞蟻、果蠅等害蟲，一旦出現則容易有小人損及財富。

10、推薦家中供奉虎爺，可幫家裡以驚人速度快速進財。

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