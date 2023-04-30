路邊驚見3封冥婚利市「買一送二」享齊人之福　網民：組團找老公

【關於我和鬼變成家人的那件事】你曾經在路邊撿過紅包嗎？最近一名台灣網友發現地上有3個紅包，發上網隨即引發熱烈討論，網友們狂刷《關於我和鬼變成家人的那件事》的金句「不敢相信」，還笑稱想抽到林柏宏。



熱門台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏、王淨主演，描述民間傳統冥婚習俗，結合警匪、喜劇、靈異等元素，劇情相當精彩。而如今竟然上演真實版，網友在路邊驚見3個紅包，趕緊發上網並寫道「組團找老公」。

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照片曝光後，吸引大批網友留言，「傳說中會有財運，有房貸的趕快去撿」、「祖孫三代？買一送二？」、「一次娶三個，齊人之福」、「通通撿起來，夏天你睡覺就不用開冷氣了」、「說不定是同一個，只是想有多個對象可以選擇，所以用了多個誘餌。」

另外，網友們也紛紛引用《關於我和鬼變成家人的那件事》的金句「不敢相信」，還有網友笑說「我要SSR林柏宏！」、「會抽到林柏宏嗎」、「如果是柏宏這種的我還不撿爆」。

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事實上，根據資料冥婚在華人文化至少存在三千多年，相傳商朝就有相關習俗出現，三國時代的曹操就曾為英年早逝的兒子找了一位早夭的女孩冥婚，只是各地做法有所不同。

而傳統觀念認為女性未出嫁離世不能入祠堂，牌位只能放在家中，無法享受香火恐怕變厲鬼，除非將其送到「姑娘廟」供奉，不然就要找冥婚對象，所以傳統上才會將單身死亡女性的頭髮、指甲、八字等放入紅包在路上「徵婚」。

另外，冥婚分為「死人與死人」、「死人與活人」兩種形式，通常是情侶因意外不幸雙亡，或其中一方驟然離世，親屬為填補遺憾為倆人辦冥婚。另一種則是為單身不幸早逝的親人找個伴，活人就是常聽到的「路邊撿紅包」，死人則會尋找死亡年齡接近，八字相符的對象，雙方家屬也結為親家。

雖然現在撿紅包冥婚習俗已經少見了，若不小心撿到的話，有一種說法是再塞點錢進去放回原位，甚至請法師跟亡者溝通改覓良緣，如置之不理恐怕會招來厄運。

網友在路邊驚見3個紅包，趕緊發上網並寫道「組團找老公」。（FB@路上觀察學院）

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