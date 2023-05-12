考眼力｜17隻「長頸龍BB」沙灘狂奔影片瘋傳　網友：睇咗幾秒先明

恐龍是早已滅絕的生物，卻有人在沙灘上目擊一堆小長頸龍奔跑？原來這是一支遭到惡搞的影片，讓人虛驚一場。



一名台灣網友在臉書分享一段影片，在一片空曠的沙灘上，有數個小黑影疾速奔跑而過，這些生物用四足行走，有著和身體不成比例的超長脖子，數量高達17隻，原PO驚呼：「珍稀的野生寶寶長頸龍！」

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有網友揭穿這是很久以前有名的長頸龍迷因影片，整支片子用倒帶處理，看起來就像長頸龍在奔跑，事實上看似脖子的部分是某種動物豎起的尾巴。

網友表示：「還以為是雷龍」、「看了好幾秒才發現是倒帶」、「踏水無痕輕功了得」、「原來是2億年前的影片啊」。

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不少人紛紛臆測影片中動物的品種：「應該是鼬鼠」、「長鼻浣熊」、「我猜是狐獴或狐猴」。

有人認為最有可能的是南美浣熊，多年前曾有人將南美浣熊前進的影片用倒帶播放，可清楚看到牠們尾巴上的環狀花紋。

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