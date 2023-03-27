家居環境｜家中沒對流窗　影響風水更有礙健康　網民推一法寶改善

許多人租屋、購屋除了在意房價之外，格局、採光、通風、生活機能也是許多租屋族相當在意的居住條件。



其中「沒有對外窗」在《網路溫度計》調查的10大「恐怖房屋」中排名第7名，顯見空氣是否流通對很多朋友而言，相當重要。但同時也有網民在PTT討論「房子沒對流是不是一種瑕疵？」

若然「沒有對流窗」是事實，那就唯有用其他方法改善家裏的空氣質素！（按圖了解）

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該名網民指出，過往建商在房子格局上，大多數都是追求能多住一些人，因此有不少老公寓即朝這方向設計；但事主認為，直到現在建築知識和觀念更為先進，還是有蠻多房子沒有對流，「就格局上，客廳一面有露台，客廳的另一側是大門或是飯廳，沒有窗戶，覺得有點傻眼」。

房無對流設計 網友建議 「全熱交換機」

針對此格局，不少網友回應，有風水上的問題：

．「重品質的人，會請老師看風水啊」

．「風水學也很重視對流」

．「我們社區就是這樣，小坪數只有一面對外」



另外，還有網友建議：

．「全熱交換機是你的救贖」

．「風大灰塵多， 我都門窗緊閉用全熱交換」

．「空汙這麼嚴重，我家有窗戶都很少打開，裝全熱交換+空氣清淨比較實在吧，而且平常家裡都會開冷暖氣，也不可能開窗吧」



全熱交換機主要用途 適合4大族群

至於網民提及的「全熱交換機」，又稱ERV，主要功能是將室外新鮮空氣引入室內，並將室內髒空氣排出室外，為了不讓室內溫度有落差，中間交換空氣的過程，盡可能不改變室內的溫度，進而達到節能省電的效果。

全熱交換機即適合：

1、家中長時間開着空調不開窗者。

2、在密閉式空調空間進行公共活動 （例如會議室、教室、銀行、健身房、超市）。

3. 家中通風不良、無窗者。

4. 過敏患者。



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