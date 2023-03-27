家居環境｜家中沒對流窗 影響風水更有礙健康 網民推一法寶改善
許多人租屋、購屋除了在意房價之外，格局、採光、通風、生活機能也是許多租屋族相當在意的居住條件。
其中「沒有對外窗」在《網路溫度計》調查的10大「恐怖房屋」中排名第7名，顯見空氣是否流通對很多朋友而言，相當重要。但同時也有網民在PTT討論「房子沒對流是不是一種瑕疵？」
若然「沒有對流窗」是事實，那就唯有用其他方法改善家裏的空氣質素！（按圖了解）
該名網民指出，過往建商在房子格局上，大多數都是追求能多住一些人，因此有不少老公寓即朝這方向設計；但事主認為，直到現在建築知識和觀念更為先進，還是有蠻多房子沒有對流，「就格局上，客廳一面有露台，客廳的另一側是大門或是飯廳，沒有窗戶，覺得有點傻眼」。
房無對流設計 網友建議 「全熱交換機」
針對此格局，不少網友回應，有風水上的問題：
．「重品質的人，會請老師看風水啊」
．「風水學也很重視對流」
．「我們社區就是這樣，小坪數只有一面對外」
另外，還有網友建議：
．「全熱交換機是你的救贖」
．「風大灰塵多， 我都門窗緊閉用全熱交換」
．「空汙這麼嚴重，我家有窗戶都很少打開，裝全熱交換+空氣清淨比較實在吧，而且平常家裡都會開冷暖氣，也不可能開窗吧」
全熱交換機主要用途 適合4大族群
至於網民提及的「全熱交換機」，又稱ERV，主要功能是將室外新鮮空氣引入室內，並將室內髒空氣排出室外，為了不讓室內溫度有落差，中間交換空氣的過程，盡可能不改變室內的溫度，進而達到節能省電的效果。
全熱交換機即適合：
1、家中長時間開着空調不開窗者。
2、在密閉式空調空間進行公共活動 （例如會議室、教室、銀行、健身房、超市）。
3. 家中通風不良、無窗者。
4. 過敏患者。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】
全熱交換機的運作原理是怎樣？
全熱交換機（又稱ERV）主要功能是將室外新鮮空氣引入室內，並將室內髒空氣排出室外，為了不讓室內溫度有落差，中間交換空氣的過程，盡可能不改變室內的溫度，進而達到節能省電的效果。
哪些人適合使用全熱交換機？
全熱交換機主要適合４種人士選用，包括：家中長時間開着空調不開窗者、過敏患者……繼續閱讀