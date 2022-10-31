風水｜10大破財徵兆要小心　屋企2處髒亂會漏財　這色銀包最招財

你有沒有覺得自己很努力賺錢，但荷包卻始終塞不滿，甚至越來越少的跡象呢？



台灣命理老師湯鎮瑋就在臉書影片中提到，10個最常見的破財徵兆，如果有出現三個以上就要特別當心了，除了要努力去改善以外，在自己的理財規劃上也要重新擬定！

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10大破財徵兆要小心

1. 家中植物、魚類養不活

如果家裡的盆栽老是種不活，或者突然之間枯萎，代表你家中風水的氣場沒有聚氣，導致住在房子裡面的人就不容易有賺錢的機會，或者存錢、守財的機遇比別人差。另外有養魚的人，如果突然之間魚紛紛往生，或者不是在老死的情況下突然死掉，也是一種警訊，代表可能你會被小人劫財，或者陷入設局、詐騙中，尤其不管植物或者魚，當初如果是特別為了風水去養的，那就更要留意囉！

2. 家中漏水

如果家中一直不斷有漏水的情形，或者突然之間漏水、有壁癌、牆壁滲水等等，尤其如果漏水在廚房這個財庫的話，漏財問題也就更大！

3. 家中財位髒亂

家中的明財位就是進門的45度角，或者家中任何的邊邊角角，切記不要積灰塵或者蜘蛛網，或者位招財而擺放的風水寶物也一定要清理乾淨，而且不只看得到的地板、桌子，記得也不要漏掉了天花板的乾凈，否則在家中財位髒亂的話，財運也會受阻。

4. 家中光線不足

如果你居住的地方屬於陽光比較不充足的，加上又特別省電不喜歡開燈，會導致整個家裡的人氣、財氣或者功名運都會產生很大的影響，尤其客廳、大門、玄關特別要注意。光線代表陽氣，充滿陽氣的地方人也會比較有智慧，如果太暗的話就代表你的智慧會被黑暗給蒙蔽，會比較悲觀或誤信讒言而導致破財。

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5. 廚房髒亂

影響家中財運最重要的地方就屬廚房，廚房一亂，健康不好、財運不好，家庭也容易不和諧，所以務必要保持乾淨。而且不要以為只要不煮飯，就不會髒亂，湯鎮瑋老師提醒，廚房的爐火代表家裡的溫度，如果長時間不開會影響家裡的人氣，導致家中向心力不足，可能就會遇到和親友有金錢糾紛，也會是破財的徵兆哦。

6. 易與家人爭吵

如果家中成員時常講話沒幾句就吵架，那麼家中要聚財也不容易，即使很會賺錢，也容易為錢而有紛爭，也是變相的破財。

7. 鼻子不整潔乾淨

在面相上鼻子屬財帛宮，鼻頭代表賺錢的能力，鼻翼代表存錢的能力，如果你的鼻子最近常常出現脫皮、長痘痘或者鼻毛岔出，代表你最近花費很大，或者花錢的欲望很大，就容易破財，或者可能接到罰單、東西損壞等等需要花錢消災。

8. 常抖腳

如果你的生活習慣常常抖腳可是大忌，錢財真的會被抖掉，因為抖腳代表一個人的不穩定性，耳根子也比較軟，不容易遇到貴人，錢財也留不住，所以一定要改變抖腳的壞習慣。

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9. 做破財夢

如果你有夢到被人追殺，或者受傷但沒有流血，或是口渴、水乾枯、火災等等，就是屬於缺錢或者經濟壓力會比較大的狀況。會出現這種夢的人，代表財務上會捉襟見肘、花費多，也代表你平常沒有做好財務規劃，建議用錢上面要懂得節流。

10. 銀包損壞

銀包是我們的行動財庫，如果破掉、皮脫漆、脫線也捨不得換，就是嚴重的破財，另外皮包也不要塞跟財庫不相干的東西，像是牙線棒、發票單據、紙條等等。另外，在銀包顏色的選擇上，最常使用的的就是黑銀包，因為黑色屬水，水為財，因此黑、藍兩色是招財的最基本款，另外黑色也有除障的力量，能幫助避免劫財的狀況，或者能排除求財中有違緣障礙的情況。此外，黃色是很強的招財顏色，如果你總是存不住錢或者想要壯大財庫就可以用黃色銀包。最後湯鎮瑋老師還提醒，銀包平常不要放屁股後面，容易變形，要保持形狀方方正正，且邊邊角角也不要有摺痕，否則代表這個銀包已經沒有為你守財的力量囉！

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