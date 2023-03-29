超可愛「和服少女巴士司機」神秘身份曝光 上過佢車都大讚技術好
撰文：TVBS新聞網
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搭乘巴士時，這樣的司機你遇過嗎！
台灣新北市汐止有民眾發現，搭乘社區巴士時，看到一名可愛的「櫻花妹」，穿著日本服飾開車。
後續有網友證實，這名司機真的是日本人，而且開車技術也非常好（點擊放大瀏覽）：
網友在臉書社團「汐止集團」分享，搭乘中午的F920巴士，遇到穿著粉衣紅裙日式服裝的年輕女司機，當場稱讚「你好漂亮啊」，可惜司機沒有回覆，民眾只好默默欣賞，不過也提到司機穿搭別致，讓乘客看了跟著心情好。
從照片中也可以看到，車內有一張用日文印著「運轉手」（司機）的A4紙，上面寫著司機的姓名，看似5字「日本名」。
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貼文一po出來之後，很多網友跟著留言，回應「坐過幾次，開車技術非常平穩，不會急煞急停，乘坐起來很舒服，搭到她開的免巴時，內心就會忍不住一股小雀躍」、「原來找老婆要搭巴士」、「她很可愛開車技術又好」、「她開車很穩喔！細節很注意，很體諒老人家」。
而因為這台F920是汐止區的免費社區巴士，會通往平溪，也有網友們組團，直呼要去平溪一遊。
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