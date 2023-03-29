超可愛「和服少女巴士司機」神秘身份曝光　上過佢車都大讚技術好

搭乘巴士時，這樣的司機你遇過嗎！



台灣新北市汐止有民眾發現，搭乘社區巴士時，看到一名可愛的「櫻花妹」，穿著日本服飾開車。

後續有網友證實，這名司機真的是日本人，而且開車技術也非常好（點擊放大瀏覽）：

網友在臉書社團「汐止集團」分享，搭乘中午的F920巴士，遇到穿著粉衣紅裙日式服裝的年輕女司機，當場稱讚「你好漂亮啊」，可惜司機沒有回覆，民眾只好默默欣賞，不過也提到司機穿搭別致，讓乘客看了跟著心情好。

從照片中也可以看到，車內有一張用日文印著「運轉手」（司機）的A4紙，上面寫著司機的姓名，看似5字「日本名」。

【同場加映】熱褲長腿電單車妹妹失驚無神跳勁舞 正面照曝光網民狂呼戀愛了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

貼文一po出來之後，很多網友跟著留言，回應「坐過幾次，開車技術非常平穩，不會急煞急停，乘坐起來很舒服，搭到她開的免巴時，內心就會忍不住一股小雀躍」、「原來找老婆要搭巴士」、「她很可愛開車技術又好」、「她開車很穩喔！細節很注意，很體諒老人家」。

而因為這台F920是汐止區的免費社區巴士，會通往平溪，也有網友們組團，直呼要去平溪一遊。

【同場加映】日本索爆地盤女神 大貨車鏟泥車全部冇難度 愛着三點式IG派福利（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 30

延伸閱讀：

身體不適自撞？中巴駕駛欲載客 昏撞路牌

【本文獲「TVBS」授權轉載。】