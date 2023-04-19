台灣自由行｜口罩令全面解封　搭車真係唔使戴？網友親試結果係咁

台灣口罩禁令17日解封，搭乘公共交通工具不用再配戴口罩，然而多數通勤族搭乘捷運（地鐵）、巴士時，仍然會配戴口罩。有位網友表示，他得知不用戴口罩的訊息後，就把口罩脫下並前往學校。沒想到在路上被路人唸，進了車廂又被乘客要求戴口罩，讓他十分無奈。



一名網友在Dcard發文表示，17日開始就可以公共交通工具全面不用戴口罩，但他前往學校的路途中，只因為沒戴口罩就被路過的阿嬤唸，進了車廂又被一位伯伯示意戴口罩，讓他覺得非常無奈，直言：「不是說可以不用戴口罩了嗎？」

對此，有網友建議「你就直接跟他們說明，規定才開放沒多久，不是所有人都知道」、「我都直接跟對方說：『政府已經說戶外和公共運輸不用戴口罩』」、「今天連巴士司機都沒戴了，他看到我沒戴好像也很開心」。

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也有網友分享看法：「老實說我現在走在路上都沒在戴口罩，因為現在天氣越來越熱，再戴下去我真的受不了，至於我之前在台北坐捷運還是有戴口罩，但在戶外我就隨便啦！」

「公共交通工具好像特別容易出現正義魔人？我從去年12月就開始跟著法律規定逐步脫口罩，至今都沒遇過這種人，而且我看到的情況是中老年人反而比較敢脫口罩。」

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