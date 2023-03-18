女網紅遭陌生男當眾嘲諷「脫口罩好醜」 網民安慰：私下講咪算囉
撰文：聯合新聞網
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在公開場合裡，對著他人的外貌指指點點，是一件非常不禮貌的事情。近來有位日本人氣YouTuber「momohaha」，就在她的頻道上，分享一件她遇到的不愉快事件。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報道，momohaha是一位混血兒，平時常分享美容、流行和戀愛等相關話題，是一位訂閱超過62萬的高人氣YouTuber。
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有次她搭電車時，對向座位坐著五名男子高中生。這些男高中生不顧公開場合，直接對其他同車女性乘客的外貌，開始品頭論足。
一下子隨意替人打分數，一下子又說輪廓怎樣，口罩怎樣等等。聊著聊著，視線也逐漸轉到momohaha本人身上。
那些男高中生看到momohaha的眼睛，就推測出她是混血兒。當時momohaha戴著口罩和帽子，並沒有露出整個臉，結果那些男高中生就批評，說她一定是「口罩脫下來會很醜」的那一類樣貌，讓momohaha感到非常不舒服，讓她有了非常不愉快的一次體驗。
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momohaha呼籲他的觀眾，要大家沒事不要隨便亂評論他人長相。
而底下網友也認為「有夠沒常識的」、「很多高中生都這樣」、「從以前就有這種人」、「這些人愛講也不知道要小聲點嗎」、「自己心裡想想或私下講就算了，在本人面前講絕對不行吧」、「現在年輕人即使在眾人面前，也會做出一些沒良心的事情」。
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