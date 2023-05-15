印度神童同門預言5月中開始倒數3大災難　全球金融市場驚藏未爆彈

5月不平靜，時序才進入月中，就已接連發生台中捷運遭吊臂砸中的重大工安意外，台南3歲女童遭孕婦開車撞上身亡，造成多個家庭破碎。與「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯指出，5月火星與位於水瓶座的土星產生相位，3災難倒數必須嚴防。



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李靜唯近日在社交平台上發布5月份吠陀占星運勢，談到11日最重磅的火星離開雙子進入巨蟹座，她表示巨蟹座代表家庭情感關係，同時也象徵內心的安全感，而火星是一顆破壞力超強的行星：「這種星象會激發人們對於守護家園議題的關注和勇氣！」而巨蟹也和糧食與安全感有關，認為隨著台灣大型食品工廠不斷失火，再次提醒新一波糧食危機可能再度延燒：「包括烏俄戰爭造成全球稻米小麥民生物資嚴重缺乏，以及乾旱所引發缺水缺電的問題也會越演越烈！」

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此外，李靜唯提到火星又與位於水瓶座的土星產生相位，她解釋這樣的星象對於「科技及新創產業」十分不利，除了要面對原有的挑戰與壓力之外，還會感受到前所未有的競爭和衝突。不僅如此，巨蟹座也跟不動產及汽車業有關，4月歐美銀行倒閉潮才稍稍緩解，5月全球知名銀行商業不動產危機早已虎視眈眈，且火星一待將是2個半月，她特別提醒這幾個月都要特別注意這顆「未爆彈」對於全球金融市場的影響！最重要的是火星也跟突發災難有關，因此全球有關地震、洪水等「破壞家園」的天災，以及大型廠房意外失火的狀況還是要小心防範。

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明日（16日）太陽進入金牛座而水星恢復順行，金牛座代表穩定和實際性，李靜唯表示這樣的星象，會讓國際權威的政治領袖更具自信和領導力，並且果斷而快速的實現自己的目標。但禍不單行的是5月5日月食，月亮會與「計都」合相於天秤座，月食本身代表著一種變化和轉換的能量，而在天秤座發生的月食可能會涉及到國與國或人與人之間的關係、平衡，公正以及合約等有關事務，加上受到計都凶星影響，人們將會深深感受到原本許多穩定和諧的人事物，將被嚴重破壞而產生失衡現象，甚至可能造成難以彌補的傷害。

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