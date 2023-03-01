準過印度神童？命理師預言「台灣8大災難」已中3項　還剩5未爆彈

台灣近期再度爆發「蛋荒」，除了蛋價持續飆高外，甚至還傳出雞肉的產量也岌岌可危。



事實上，命理老師廖美然早在2022年底時就已預言「今年會缺蛋」，並直指2023年將發生8件大事，且截至目前為止，已經有3項成真。

去年預言已有3項成真 點圖看看廖美然的全部預言：

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節目《新聞挖挖哇》日前在官方YouTube頻道貼出了一段影片，內容為廖美然在2022年底進行的2023年預言。

廖美然當時指出，由於2023年的卦象為「風火家人」，意味著因為在外地發展不好，無奈地得要回到家鄉中，也代表可能會有在海外或對岸的投資，最終被迫遷移，只好回到家鄉發展。

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此外，她也大膽警告，今年恐爆發8件大事。

1、銀行出現擠兌現象

2、房地產寒冬、租金上漲

3、注意疫情，食安、雞瘟、缺蛋

4、大地震、極端氣候

5、地面塌陷

6、名人操守被爆料

7、治安，搶劫、竊盜增加

8、經濟動盪、企業危機

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令人訝異的是，2023年才剛過完2個月，然而廖美然的8項預言就已經命中了3項。廖美然當時曾透露，台灣將在2023年再度陷入「蛋荒」危機，而近期已經成真。

另外，她也曾預言可能會發生「運鈔車搶案」，結果日前南投就真有1名保安趁用餐時間竊取200萬台幣現金。

最後，廖美然透露今年海內外將出現「裁員潮」，未料美光（Micron）真在2月展開全球裁員計畫。

影片曝光後，立刻引來大批網友熱議，並紛紛留言表示，「看節目這麼久，廖老師的預言每次都是最準確的」、「廖老師的預言真的有準度，2023年的預言，台灣人要有備才能無患」、「廖老師真國師也」。

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