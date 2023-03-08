印度神童又中！日本禽流感掀雞荒　預言2023年爆6危機仲點名中國

【印度神童預言2023／禽流感／日本雞蛋】踏入2023年，新冠肺炎疫情後又有禽流感肆虐全球多地，需要撲殺大量雞隻，導致雞蛋供應短缺，其中以日本首當其衝，當地禽流感疫情嚴重，令供港雞蛋大減，多款日本雞蛋價格上漲或缺貨；而美國的雞蛋近期漲價逾倍，甚至有地方出售的一打雞蛋價格較一磅牛肉更貴。「雞蛋荒」引起全球關注，有網民發現，印度神童阿南德（Abhigya Anand）2022年預言中，已警告未來20年世界將爆發糧食危機，如今禽流感爆發，令網民不禁認為「印度神童又中」。



翻查阿南德預言，除了警告糧食問題，其最新預言影片就警示了2023年面臨6大危機，包括能源危機、自然災難、加密貨幣市場問題，更點名中國將面臨一個「非常嚴重問題」。阿南德同時提出2大方法從以安然渡過危機。



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禽流感疫情近日肆虐全球多地，導致蛋荒。（資料圖片）

新冠肺炎疫情後，輪到禽流感肆虐全球。例如在美國，自去年初至今禽流感疫情範圍已遍及47個州，影響超過5,800萬隻飼養家禽，並有至少1宗人類感染H5N1個案；日本亦受禽流感影響，多款日本雞蛋價格上漲或缺貨，市面更出現日本雞蛋搶購潮，在港出售的日本雞蛋亦出現漲價或缺貨的情況。

本港日式百貨商店超市出現疑似搶購日本雞蛋激烈狀況，有人疑困於搶購人群中▼▼▼

網上將軍澳群組3月5日瘋傳多段影片，見到日式百貨商店的超市出現疑似搶購日本雞蛋的激烈狀況。（fb影片截圖）

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「雞蛋荒」引起全球關注，有網民發現，印度神童阿南德（Abhigya Anand）於2022年時，已預言未來20年世界將爆發糧食危機，如今禽流感爆發，令網民熱議「印度神童又中」。

翻查阿南德預言，其實除了警告糧食問題，亦於今年1月17日發布的最新預言影片中，警示了2023年面臨6大危機，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭走向、自然災難、經濟、能源危機等，更點名中國將面臨一個「非常嚴重問題」。

俄羅斯與烏克蘭戰爭：

阿南德表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭會至少持續到2023年11月，其間於3月左右會有一些和平希望，但不會持久。

阿南德表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭會至少持續到2023年11月。（資料圖片）

自然災難：

阿南德指出，2023年7月、8月左右，全球可能發生因火災、空氣引發的災難，需要動用全球力量救援。

經濟、能源危機：

阿南德說全球通貨膨脹問題嚴重，將有大量人口走入貧窮，亦可能發生能源危機。

可能發生能源危機。（資料圖片）

加密貨幣市場動盪：

阿南德明言，加密貨幣市場將會下跌，而未來2年半再生能源市場將會崛起。

加密貨幣市場將會下跌。（資料圖片）

世界危機：

阿南德表示，將有國家開始大量生產武器，對世界造成不良影響，尤其是2029年到2032年。

點名中國問題：

阿南德稱，可以預見很多問題會有走向東方情況，南海地區成為地緣政治不穩。他又說，中國的人口狀況會再受到影響，死亡率上升和出生率下降到一定程度，情況不是很好，形容對中國來說將是非常嚴重問題，但只是短期影響。

阿南德點名中國一個問題。（資料圖片）

至於新冠肺炎疫情，阿南德認為疫情會在今年完結。

阿南德提2大方法渡過危機



不過，雖然世界仍充滿動盪，然而阿南德表示毋須悲觀，反而是給人類反思的好機會。他建議這段時間要注意身體健康，努力讓自己進步，才能安然渡過危機。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。