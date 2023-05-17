港鐵阿叔大罵乘客戴口罩：覺得自己醜樣？轉身見一舉動再擴大戰線

隨着口罩令解除，外出時戴口罩與否只屬個人選擇，但最近卻有網民發文，稱日前乘搭港鐵時，1名中年男子看見同車的2名乘客戴着口罩，竟出言挑釁，更直言「你而家係唔係覺得自己醜樣，搵個口罩遮住個樣先？」。男子其後轉身一看，眼見另有1名女子不但戴口罩，而且以紙巾包住扶手，即批評對方過份緊張，「阿婆，咁X驚唔好出街啊嘛」，直至他到達目的地，事件才告一段落。



有網民發文，稱日前在港鐵上遇到1名中年男子，對方一看到同車2名乘客戴着口罩，便不停出言挑釁，（《我的大叔》劇照）

該名網民在連登討論區以「頭先搭地鐵有個阿叔周圍鬧人戴口罩」為題發文，稱他於周一（15日）乘搭港鐵時，身旁坐着一男一女，2人均戴了口罩。後來1名大叔上車，看見他們戴口罩竟突然挑釁：「你人嚟㗎嘛，戴咩口罩呢？李家超都話唔使戴你仲戴？」2人沒有多作理會，但大叔卻繼續追擊，不停質問「你而家係唔係覺得自己醜樣，搵個口罩遮住個樣先？」、「咁你條褲唔好着咁短啦？包實啲啊嘛」。

縱使在部分人眼中，大叔的行為非常無禮，但樓主當下卻難忍笑意，心想大叔既「嘴賤」又幽默。樓主續指，後來大叔的注意力轉向車上另一名中年女子，對方除了戴口罩，亦以紙巾包住扶手後才握住，大叔「即刻開闢新一條戰線」，狠批對方太過緊張，說道：「阿婆，咁X驚唔好出街啊嘛，張紙巾俾你咁用㗎咩？出街真係咁X危險你幾十年前死X咗啦，會唔會到而家咁老仲出到街啊？」

帖文引來網民討論，不少人認為涉事大叔多管閒事，惟也有人認同相關乘客對防疫問題上過分緊張。（連登討論區圖片）

對於大叔的言行，同車廂的人均嚇得目瞪口呆，唯獨樓主差點「笑出聲」，雖認為大叔有點瘋癲，但部分言論尚算有道理。他又指，被罵的中年女子聽後便「退守」至另一車廂，惟大叔仍然大聲叫道，「仲要戴埋太陽眼鏡，係唔係出去勾佬呀」。樓主形容，大叔在車廂「大開戰線」，直至他下車後才告一段落。

帖文引來網民討論，不少人認為涉事大叔多管閒事，留言稱「人哋戴口罩關佢咩事」、「會唔會鬧人哋戴眼鏡？咁戴口罩關佢咩事？」、「戴口罩嗰兩個心諗：就係唔想聞到啲口臭阿伯嘅口氣，先至要戴罩」、「咁精彩居然無片」。不過，也有人認同相關乘客對於防疫問題上過分緊張，「好憎啲紙巾X，鬧得好」。